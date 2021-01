Propone Gándara frente unido entre sociedad y Gobierno contra inseguridad

HERMOSILLO, SONORA.- El precandidato de la Alianza “Va Por Sonora”, Ernesto Gándara Camou, sostuvo una videoconferencia con comerciantes, líderes y empresarios de Navojoa, en la que los participantes comentaron acerca de la inseguridad que se vive al Sur de la entidad y le cuestionaron sobre sus ideas en la materia.

Gándara Camou manifestó que es importante la unión de la comunidad con los gobernantes, para así mantener una mejor comunicación y obtener resultados positivos en seguridad y en cualquier tema.

No hay más fuerza que cuando la sociedad se une y cuando los gobiernos son fuertes, no en función de que tengan fuerza pública, sino que tienen el apoyo de la sociedad y lo primero que tiene que hacer un Gobierno, no sólo en la seguridad, sino en la economía, es brindar confianza” señaló.