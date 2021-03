Promete el “Borrego” gestionar apoyos para mujeres del campo

CANANEA, SONORA-. La sequía nos aqueja a todos, pero se vuelve más complejo para los productores pequeños solventar las necesidades, le expuso Carmelita Gallegos a Ernesto el “Borrego” Gándara en una reunión con mujeres de Cananea, el compromiso del candidato fue la reactivación desde su Gobierno.

Carmelita es habitante y presidenta del ejido Leyes de Reforma, en Cananea, ella no quiso desaprovechar la visita del candidato a la gubernatura por la Alianza Va por Sonora para exponer sus necesidades y las de sus vecinos.

No tenemos cómo comprar alimento para nuestros animales, queremos que usted nos ayude, que gestione para nosotros alimento a precio más módico, no somos campesinos ricos, no somos grandes productores, somos pobres y queremos de su apoyo cuando llegue al Gobierno de Sonora, manifestó durante la reunión.