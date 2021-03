Promete el ‘Borrego’ Gándara trabajar con jóvenes

HERMOSILLO, Sonora.- Ernesto el ‘Borrego’ Gándara invitó a los jóvenes sonorenses a seguir poniendo alma, mente y corazón en todas su actividades para que Sonora se llene de ideas frescas e innovadoras, para que así el Estado avance al futuro.

El candidato a Gobernador por la Alianza ‘Va Por Sonora’ fue invitado a la toma de protesta de la nueva dirigencia de la ‘Red Jóvenes X México’ de Hermosillo, integrada María Gabriela Monreal y Jonathan Jiménez, a quienes impulsó a seguir trabajando desde la política en mejorar el futuro de la juventud.

Anteriormente el candidato a Gobernador de Sonora reconoció cómo las nuevas generaciones formalizan día a día una participación más activa en la toma de decisiones en todos los niveles, por eso es importante incluir sus opiniones e inquietudes en cualquier proyecto fundado en el servicio público.

Durante un encuentro virtual con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, dijo que los jóvenes se han convertido en un activo muy importante de las administraciones públicas, especialmente ahora que no pretenden esperar sentados a que otros tomen acciones que les repercutirán.

Recordó que en su administración como alcalde de Hermosillo se potencializó el trabajo que ejercen ellos, y creó el ahora extinto Instituto Hermosillense de la Juventud, porque tomó como eje de gobierno un incluyente trabajo con las nuevas generaciones.

Es algo que nosotros hemos venido trabajando desde hace tiempo, el darle participación a los jóvenes para nosotros no es nuevo, pero sí es importante.

Hay una discusión siempre en esto, que no le puedes dar un trabajo al joven porque no tiene experiencia pero si no le das el trabajo u oportunidad pues nunca va a tener experiencia, yo creo que hay que arriesgarse”.

Gándara enfatizó en la importancia de buscar esquemas que abran la participación más activa de las nuevas generaciones, no solo en la vida pública, también en proyectos de emprendedurismo, en la vida social, cultural y deportiva.

“Los jóvenes traen nuevas ideas, están frescos en propuestas, ahora los jóvenes están bien informados, son audaces, tienen liderazgo, para nosotros es una fortaleza trabajar con las nuevas generaciones”, afirmó “El Borrego” Gándara.

Gándara Camou interactuó con estudiantes de la materia Introducción a la Opinión Pública, dentro de los cuestionamientos que le plantearon resaltó el de “¿Cómo quiere ver a Sonora?".