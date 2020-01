Primer sonorense a Tokio 2020

HERMOSILLO, Sonora.- La carrera por ser el primer sonorense en asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la ganó un ampáyer.

El hermosillense Jair Fernández será el único mexicano en la presente justa y el cuarto en la historia en el cuerpo de oficiales del beisbol olímpico, situación que lo llena de orgullo y motivación.

"Para mí es todo, yo lo siento como el clímax de mi carrera, lo más grande que he logrado. Yo lo pondría por encima del Clásico Mundial de Beisbol, que tuve la oportunidad de trabajar en 2013", mencionó en entrevista para EL IMPARCIAL.

Y es que a sus 42 años, Jair tiene una larga experiencia en el beisbol profesional, pues ha trabajado 17 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol y 12 en la Liga Mexicana del Pacífico, además de diversas competencias internacionales.

Fue en el Mundial Sub 23 de Colombia de 2018 cuando el sonorense se dio cuenta lo cerca que tenía la posibilidad de estar en Tokio 2020, al escuchar las palabras del director de ampayers de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).

"Ahí nos dijo: En 2020 vienen las Olimpiadas y los que estamos aquí, donde están ustedes, son los que tienen más posibilidades por encima de cualquiera para poder estar ahí. Lógico eso me animó más para seguir trabajando fuerte y bendito Dios se dio".

Con el amor por el beisbol inculcado por su padre Ángel Francisco Fernández, ampáyer con experiencia de 40 años en las ligas locales de Hermosillo, una lesión impidió que se desarrollará como pelotero, pero a la par le abrió la puerta para meterse al mundo del "ampayeo".

"Jugaba beisbol y a los 16, 17 años me lastimé el brazo. Me acerqué a mi papá porque él duró más de 40 años en ligas amateurs de ampáyer, le pedí que me dieran chance, me empezaron a meter, le agarré amor a la camiseta y hasta el día de hoy pues aquí estamos con este logro", relató.

Tras mantenerse en el programa olímpico de 1992 a 2008, el beisbol estuvo ausente en las pasadas dos ediciones, por lo que Tokio marca su regreso, lo que Fernández Duarte ve como un acierto al considerarlo un deporte con seguidores alrededor del mundo.

"Eso nos está abriendo las puertas a nosotros para asistir a la justa más importante a nivel mundial. Para mí es un deporte que se debería de mantener ahí porque yo he sentido que gracias a Dios a todos los lugares que he salido tiene mucho arraigo el beisbol", consideró.

Ante el mayor logro de su trayectoria en puerta y con un importante camino recorrido en el "rey de los deportes", Jair Fernández no se conforma en busca de su siguiente objetivo: Trabajar en un estadio de Grandes Ligas.