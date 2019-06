Prevén se agrave sequía en ejidos de Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- Los habitantes de los ejidos San Marcial, Palo Verde, La Misa, Felipe Ángeles y Álvaro Obregón este verano se enfrentarán a una de las peores sequías de los últimos años por la contaminación y la sobreexplotación de los pozos, reveló el director municipal de Desarrollo Rural.



Trinidad Arvizu Iturríos informó que los pobladores de San Marcial desde hace años dejaron de sembrar porque el agua del pozo del que se abastecen está contaminado por los residuos de las minas que son arrojados al arroyo que llega al manto acuífero.



Indicó que los productores de las cinco comunidades rurales le solicitaron apoyo para conseguir la permuta o la perforación de nuevos pozos para continuar sus vidas cotidianas y desarrollar sus actividades de siembra y crianza de ganado sin problemas de sequía.



"En San Marcial se requiere la perforación del manto acuífero en una zona que no esté contaminada de plomo y otros residuos de las minas que bajan por el arroyo, mientras que en otros sólo hace falta una permuta porque el nivel del agua que tienen los actuales es muy bajo", aseguró.



En el valle, apuntó, no se ha registrado la mortandad de ganado porque apenas empiezan a registrarse altas temperaturas, sin embargo se espera que este problema inicie en unas semanas más, cuando los animales tengan que desplazarse a lugares más lejanos para alimentarse.



"Apenas estamos a junio y la gente ya siente los estragos, es difícil sobrevivir ante estas adversidades, al día cada familia compra dos o más garrofones de agua purificada para tomar, porque la de pozos no sirve para consumo humano y a veces ni para lavar los platos", destacó.



Arvizu Iturríos agregó que aunado a esto, realizan labores de limpieza en los arroyos de los ejidos Nicolás Bravo, Adolfo de la Huerta, que son de los más vulnerables a inundaciones.



Aseveró que en el poblado Sonora recientemente terminaron las labores de limpieza en el cauce natural, rasparon las calles y levantaron el bordo para contener el paso del agua pluvial y con ello prevenir inundaciones.



Desconoce caso



El titular local de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora, Mario Santini, aseguró que no tenía conocimiento del problema de contaminación que enfrentan los pobladores del ejido San Marcial, y que de ser cierto es Profepa quien debería intervenir.



El administrador de la Comisión Estatal del Agua, Roberto Romano Terrazas, fue buscado para conocer su versión, pero no fue localizado.