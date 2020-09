Pretenden erradicar condonación de impuestos en Sonora

HERMOSILLO.- Con el objeto de no seguir causando un daño patrimonial al Gobierno estatal y al interés general de la población sonorense, la diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, presentó una iniciativa en materia de prohibición de condonación de impuestos en estatales y municipales.



Mencionó que se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 83 y un párrafo cuarto al artículo 139 a la Constitución Política del Estado de Sonora, en donde se establezca que se prohíbe la condonación de impuestos estatales y municipales.



Señaló que la facultad de condonar impuestos, tanto a nivel federal como estatal, es un acto que se ha ejercido desafortunadamente para beneficiar a empresarios o familiares del gobernante en turno y no para atender una situación de emergencia en el País, fomentar el pago oportuno de contribuciones o apoyar algún sector económico.

Subrayó que Sonora no ha sido ajena a actos de corrupción; un caso emblemático fue durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías en el sexenio 2009-2015, en el que se condonaron impuestos por más de 700 millones de pesos a 41 empresas ligadas a la familia del ex Gobernador y a un ex candidato a la gubernatura del Estado por el partido que actualmente nos gobierna.



La legisladora morenista mencionó que como legisladores del Congreso del Estado deben trabajar para expedir leyes que atiendan las necesidades reales que la población Sonorense demanda y una de ellas es el combate a la corrupción, un mal que se ha convertido en un cáncer que afecta a nuestra sociedad y la gobernabilidad democrática de nuestro país y por ende de nuestro Estado.



Es importante crear los instrumentos jurídicos necesarios para cerrar el paso a la corrupción y uno de estos lo constituye esta iniciativa con la cual el Ejecutivo del Estado no podrá condonar el pago de impuestos como se hizo en el pasad”, expuso, “ocasionando con ello un daño patrimonial al Gobierno Estatal y al interés general de la población Sonorense”.



Castro Valenzuela señaló que continuará con un trabajo legislativo a favor de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.



“Como promotora de la cuarta transformación continuaré trabajando para combatir la corrupción”, afirmó, “garantizar la austeridad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como en el fortalecimiento de nuestras instituciones locales”.