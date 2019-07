Presume Empalme sus playas vírgenes color azul turquesa

EMPALME, Sonora.- Un total de 30 kilómetros de playas vírgenes, color turquesa, dispone el Municipio de Empalme, a menos de 4 kilómetros de la Carretera Internacional, pero no las promociona para atraer turismo de otros estados e incluso de Estados Unidos.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Los balnearios El Cochórit, El Sol y Las Calaveras, los cuales se encuentran contiguos unos con otros, te atrapan desde que los ves a lo lejos por su color, la tranquilidad y sobre todo porque son totalmente libres al público y no cuentan con cobros de estacionamientos.

La primera playa que se encuentra en la costa, es la de El Cochórit, que es la más visitada por vacacionistas del Sur de Sonora durante Semana Santa y el verano, por las dunas de arena blanca, las palapas, los baños y restaurantes que operan en el lugar.

Yesicka Ojeda

La playa El Sol es más concurrida por pescadores ribereños y sus familias, mientras que Las Calaveras es utilizada por familias empalmenses para acampar en los periodos de asueto de cada año, por la distancia que guarda con la de El Cochórit.

En la época de calor, ni los prestadores de servicios se resisten a meterse al mar, algunos de ellos junto a sus mascotas y otros lo hacen con sus hijos, quienes también atienden los restaurantes.

POCOS HABITANTES

Aunque a lo largo de la orilla de la playa El Cochórit se aprecian más de diez casas y otras diez más en la calle posterior, sólo seis de ellas son habitadas eventualmente por sus propietarios y el resto fueron abandonadas o dañadas por las mareas.

Yesicka Ojeda

Entre casa y casa hay accesos que te permiten entrar, sin restricciones, sin embargo el grueso de los bañistas prefiere instalarse en el área de palapas, por las sombras y demás servicios que tienen a su alcance.

En el área de restaurantes, hay personas que construyeron sus cuartos para habitar en la zona sin necesidad de tener que abandonar su patrimonio cada día y así prevenir ser víctimas de robos.

ES FÁCIL LLEGAR

Llegar a la playa El Cochórit es tan fácil para los turistas foráneos e incluso para los choferes de tráiler que se internan al lugar para refrescarse y descansar tras horas de camino en el Sur o Norte de México.

María Teresa Mejía Nolasco, originaria de Ciudad Obregón, apuntó que al menos tres veces al año acuden a El Cochórit para disfrutar de la playa al lado de su hijo, nuera y nietos.

Señaló que aunque ha visitado las playas de Guaymas y San Carlos, prefiere quedarse en el balneario de Empalme porque es más tranquilo, solitario y les queda más cerca su regreso a Ciudad Obregón.

“Estamos de vacaciones, el chamaco (hijo) está de vacaciones y nos trajo aquí, nomás venimos un rato, en la tarde nos vamos a regresar”, externó.

DISFRUTAN MÁS LOS FORÁNEOS

Los bañistas foráneos principalmente de Ciudad Obregón, Navojoa y Álamos, del Estado de Sonora y de Ciudad Juárez, Chihuahua, son los que más disfrutan la playa El Cochórit, aseguró Norma Alicia Montaño.

La prestadora de servicios del balneario aseguró que son pocos bañistas locales los que llegan a El Cochórit para disfrutar de un día en familia en el lugar.

Destacó que este año se ha reducido el número de visitantes por la violencia que azota en la región y por el derrame de ácido sulfúrico ocurrido el martes 9 de julio, en la bahía de Guaymas.

“Aquí las playas están libres, no hay cobros y son tranquilas, contamos con la protección de elementos de la Marina, pero la gente no quiere salir de sus casas por la violencia que hay en Guaymas y en Empalme, y por el ácido, creen que les va a causar algún problema, pero no es así”, aseguró.

APOYA LA MILICIA

Con siete elementos entre paramédicos, salvavidas y oficiales armados, la Secretaría de Marina-Armada de México, brinda protección a los bañistas durante su estancia en la playa El Cochórit.

Yesicka Ojeda

Los militares dentro del programa Operativo Salvavidas 2019, ofrecen servicios de auxilio a pacientes por picaduras de aguamala, mantarraya, atenciones médicas y de urgencias en el mar y tierra.

En el balneario empalmense, así como en Miramar y Los Algodones, el módulo de la milicia se instala de 12:00 a 16:00 horas, y estará en operaciones hasta el 25 de agosto, una vez que concluyan las vacaciones de verano.

PARA SABER

Se cuenta con un módulo de atención de la Secretaría de Marina.

No aplica cobros por acceso o estacionamiento.

¿QUÉ HACER?