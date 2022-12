Presentes y activas

Entre 2016 y 2020 se sumaron en México 10 mil 415 mujeres a la plantilla laboral en empresas mineras, al pasar de 47 mil 411 a 57 mil 826, lo que da una muestra del crecimiento de ellas en la industria extractiva y metalúrgica.

Hoy las mujeres ocupan puestos administrativos, pero también posiciones operativas dentro de las compañías, por lo que procurar mejores condiciones de trabajo en el sector es imperativo para organizaciones como Woman in Minning (WIM) México.

Y ésa es la misión que recientemente tomó Doris Vega al asumir la presidencia de este organismo para el periodo 2022-2025, pues además de fortalecer al organismo pugnará por sumar más mujeres a la cadena de valor minera.

“Este movimiento pretende generar mejores condiciones para las mujeres de las generaciones venideras; que este trayecto que muchas de nosotras hemos debido transcurrir en contracorriente, para ellas ya no sea así”, afirmó.

La también directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Compañía Minera Cuzcatlán destacó que buscarán generar en la industria acciones que permitan motivar a las empresas a cambiar o adaptar sus condiciones para las mujeres que trabajan en sus instalaciones.

Para lograrlo, indicó, buscarán hacerlo a través del Sello WIM México, que será un reconocimiento a estas empresas que ya realizan acciones a favor de la inclusión y la diversidad, fomentando la capacitación y el conocimiento compartido.

“Muchas de ellas ya tienen políticas y han estado adaptando sus instalaciones, sus roles de trabajo, pero queremos que esto sea un movimiento mucho más rápido y para ello, vemos que el Sello WIM puede ser una oportunidad de motivación”, consideró.

Aunque este distintivo es todavía una propuesta, precisó, se encuentran por ahora en la habilitación de una plataforma y afinando detalles para lanzarlo en los próximos meses.

Doris Vega explicó que la propuesta de un distintivo surge de la necesidad de fomentar en las organizaciones del sector climas favorables para que se desarrolle la inclusión hacia el género femenino.

“El Sello WIM será un distintivo que se otorgará a empresas mineras, proveedoras y de servicios que cuenten y apliquen mecanismos que garanticen un reclutamiento en condiciones de equidad, para aumentar la participación femenina en cargos desde operativos hasta de alta dirección”, comentó.

Se buscará que la empresa presente evidencia de no discriminar por género en la remuneración del trabajo; en contar con políticas claras que previenen el acoso laboral y sexual, y en garantizar los requerimientos del género como la garantía de equilibrio entre la vida laboral y familiar de las trabajadoras.

En la última década, recalcó Doris Vega, las mujeres han demostrado las capacidades que las hacen diferentes en una industria que tradicionalmente era dominada por hombres.

“Las operaciones mineras empezaron a abrir las puertas a las mujeres por la falta de presencia de hombres en algunas zonas, pero se dieron cuenta que al sumar estas capacidades que no habían visto, las operaciones mineras eran mucho más productivas, eficientes y ordenadas”, relató.

De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), dijo, el 16% de la fuerza laboral dentro de la minería son mujeres que buscan oportunidades para hacer una carrera profesional exitosa.

La directiva resaltó la importancia de la paridad de género en la industria extractiva, porque demuestra la oportunidad de sumar las capacidades femeninas con las masculinas.

“Para mí, la paridad es sumar los esfuerzos, sumar las capacidades para crear algo más grande; dicen que los equipos logran encontrar en sus diferencias su mayor aportación: sumar diferencias, ideologías y perspectivas permite tener algo más grande”, reiteró.