Presentan horarios de clases en línea para alumnos de educación Básica

HERMOSILLO, Sonora.-La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) dio a conocer los horarios de clases en línea que complementarán el trabajo escolar de docentes, estudiantes y padres de familia, al contener los contenidos de los libros de texto para avanzar en el ciclo escolar.



Las clases en línea se transmitirán por televisión y Facebook a partir del lunes 20 de abril, informó Víctor Guerrero González.



El secretario de Educación y Cultura indicó que el portal www.yoremia.gob.mx concentra todos los links a redes sociales, horarios de clases en línea, materiales de apoyo a docentes, estudiantes y padres de familia, e incluso libros de texto gratuito para consulta o descarga, ya que es la guía que siguen docentes y estudiantes de acuerdo al grado y avance del plan de estudios.



Subrayó que todo este esfuerzo es para complementar el trabajo educativo que se realizará entre docentes y directivos con sus estudiantes y padres de familia, durante el período de contingencia y hasta que lo determinen las autoridades sanitarias.



Con las clases en línea, explicó, cada estudiante tiene la oportunidad de construir su carpeta de experiencias y avanzar en el programa del ciclo escolar junto a los docentes que están en comunicación constante con ellos.



La ventaja del Facebook es que cada clase queda guardada y puede ser consultada las veces que se requiera, además que es un consumo de datos gratuito por parte de las compañías de telefonía celular.



Víctor Guerrero González explicó que para alumnos de preescolar las clases en línea estarán disponibles sólo a través de la página oficial de la SEC en Facebook: SECSonoraOficial, de las 10 a las 12 horas.



En el caso de primaria, las clases en línea se transmitirán de las 8:00 a las 14:00 horas, por grado escolar y asignatura, del lunes 20 al 24 de abril, a través del sitio Facebook de la SEC y por Telemax (Canal 15.1 tv. Abierta, 115 y 1115 por cable y www.telemax.com.mx) de la siguiente manera:



Lunes 20 de abril

8:00-9:00 horas, 1° y 2°: E. Socioemocional/Artes

9:00-10:00 horas, 3° y 4°: E. Socioemocional/Artes

10:00-11:00 horas, 5° y 6°: Español/ E. Socioemocional

11:00-12:00 horas, 1° y 2°: Matemáticas/ Español

12:00-13:00 horas, 3° y 4°: E. Socioemocional/Artes

13:00-14:00 horas, 5° y 6°: Geografía/Entidad



Martes 21

8:00-9:00 horas, 1° y 2°: Matemáticas/Con. del Medio

9:00-10:00 horas, 3° y 4°: Geografía/Entidad

10:00-11:00 horas, 5° y 6°: C. Naturales/Artes

11:00-12:00 horas, 1° y 2°: Español/Artes

12:00-13:00 horas, 3° y 4°: Español/Geografía

13:00-14:00 horas, 5° y 6°: Matemáticas/C. Naturales



Miércoles 22

8:00-9:00 horas, 1° y 2°: Ed. Física/Con. del Medio

9:00-10:00 horas, 3° y 4°: C. Naturales/ Ed. Física

10:00-11:00 horas, 5° y 6°: Ed. Física/Artes

11:00-12:00 horas, 1° y 2°: Español/ Matemáticas

12:00-13:00 horas, 3° y 4°: Entidad/Geografía

13:00-14:00 horas, 5° y 6°: Español/Geografía



Jueves 23

8:00-9:00 horas, 1° y 2°: Matemáticas/Artes

9:00-10:00 horas, 3° y 4°: Español/ Matemáticas

10:00-11:00 horas, 5° y 6°: Geografía/C. Naturales

11:00-12:00 horas, 1° y 2°: Español/ Con. del Medio

12:00-13:00 horas, 3° y 4°: Español/Geografía

13:00-14:00 horas, 5° y 6°: Artes/Español



Viernes 24

8:00-9:00 horas, 1° y 2°: Artes/ Con. del Medio

9:00-10:00 horas, 3° y 4°: Geografía/Artes

10:00-11:00 horas, 5° y 6°: Ed. Física/Artes

11:00-12:00 horas, 1° y 2°: Matemáticas/Español

12:00-13:00 horas, 3° y 4°: Ed. Física/ Español

13:00-14:00 horas, 5° y 6°: Español/Geografía



En el caso de secundaria, informó que los horarios de clases en línea para dicho periodo serán por el mismo medio, de acuerdo al siguiente programa:



Lunes 20

14:00-15:30 horas, 1°: Formación Cívica y Ética/Artes Teatro/Español

17:00-18:30 horas, 2°: Formación Cívica y Ética/Artes Danza/Español

18:30-20:00 horas, 3°: Formación Cívica y Ética/Artes Teatro/Español



Martes 21

14:00-15:30 horas, 1°: Matemáticas/Geografía/Biología

17:00-18:30 horas, 2°: Matemáticas/Historia/Física

18:30-20:00 horas, 3°: Matemáticas/Historia/Química



Miércoles 22

14:00-15:30 horas, 1°: Español/Matemáticas /Historia

17:00-18:30 horas, 2°: Español/Matemáticas/F. Cívica

18:30-20:00 horas, 3°: Español/Matemáticas/F. Cívica



Jueves 23

14:00-15:30 horas, 1°: Biología/Geografía/Matemática

17:00-18:30 horas, 2°: Física/Historia/Matemáticas

18:30-20:00 horas, 3°: Química/Historia/Matemáticas



Viernes 24

14:00-15:30 horas, 1°: Tecnología/Biología/Español

17:00-18:30 horas, 2°: Tecnología/Artes Visuales/Español

18:30-20:00 horas, 3°: Tecnología/Artes Visuales/Español



Guerrero González abundó que docentes, estudiantes, madres y padres de familia o tutores, podrán consultar la programación y los contenidos adicionales en el portal www.yoremia.gob.mx



En el caso de aquellos estudiantes que no tienen acceso a los portales de internet, redes sociales o cualquiera de las herramientas de difusión disponibles, debe estrecharse aún más la comunicación entre los docentes y padres de familia para encontrar soluciones específicas.



El titular de la SEC reiteró el llamado a permanecer en casa, atentos a las indicaciones que realicen las autoridades correspondientes.