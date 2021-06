Presentan Naranjeros de Hermosillo 'Bobblehead' de Beto Coyote

Después de 27 años dándole vida al popular Beto Coyote, Gerardo González fue reconocido este jueves por Naranjeros de Hermosillo al presentar una figura ‘bobblehead’ de su personaje más querido.

Durante la ceremonia realizada en el Estadio Sonora también estuvo presente el director general del club, Pablo de la Peña, quien dirigió unas palabras al público y felicitó a González por su valiosa contribución a la historia del equipo.

“Es un detalle que no me esperaba. Estoy muy agradecido con Naranjeros, no me salen palabras para describir esto. Lo que sí es que hemos trabajado mucho, a conciencia y con muchísimo gusto”, declaró el homenajeado.

El actor se dijo listo para ponerse la botarga en la próxima temporada y apoyar a Naranjeros de Hermosillo, aunque sabe que tal vez en un momento tenga que pasarle la batuta a alguien más para que siga engrandeciendo la historia de Beto Coyote.

“La verdad es que no he pensado en dejarlo, pero el tiempo obliga, muy conscientes estamos de eso. Sí hay por ahí prospecto que está haciendo sus pininos, pero es algo que tiene que pasar, porque el personaje tiene que seguir ágil y el tiempo no nos ha favorecido ya. Estamos en eso, buscando que el personaje siga funcionando para bien”, dijo.

También como una muestra de agradecimiento, las figuras de Beto Coyote fueron entregadas a un grupo de aficionados que compraron abonados para la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico y que renovaron para la 2021-2022.