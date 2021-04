Presenta Sonora su nivel más bajo de hospitalizaciones desde inicio de pandemia

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora presenta una ocupación hospitalaria del 13% en instituciones públicas y 19% en privadas, siendo de los niveles más bajos que ha presentado el Estado desde el inicio de la pandemia, afirmó el director general de Hospitales en la Secretaría de Salud, Héctor Clemente Baltierra Ochoa.

"En este momento nos encontramos con una ocupación hospitalaria de un 13% de camas ocupadas por Covid en el área pública y 19% en instituciones privadas; en la Secretaría de Salud como tal estamos en un 12% de ocupación, Imss en el 11%, Isssteson en el 20% e Issste en el 25%", detalló.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Hemos llegado a estar en el 9% a inicios de marzo aproximadamente, pero fue algo que no duró mucho porque tuvimos un pequeño incremento posterior en los días de Semana Santa, afortunadamente una gran mayoría de la población hizo conciencia y nos ayudó a mitigar esta pandemia que nos ha traído vueltos locos", dijo.

Baltierra Ochoa hizo hincapié en que estas cifras no son una razón para confiarse o bajar la guardia, ya que se acercan las vacaciones de verano y con ello posibles aglomeraciones.

Recordó que fue en los meses de junio y julio el momento más crítico de la pandemia durante el año pasado, por eso la importancia de hacer conciencia y evitar llegar de nuevo a las cifras de ocupación alcanzadas durante la primera y segunda ola de la contingencia.

"Si bien es cierto que los números ahorita nos dan un respiro, la pandemia es muy cambiante, y lo hemos notado con otros Estados y países, como es el caso de la India", señaló.

"Pedimos que nos ayuden, la pandemia no se ha terminado, si bien ha sido bien manejada no podemos bajar la guardia porque el repunte puede ir hacia arriba, cosa que no queremos ni las autoridades ni el sector salud", mencionó.

Aseguró que las autoridades están preparadas para atender cualquier posible repunte que pueda presentar el Estado en los próximos días o meses.

Aun así lo recomendable es no llegar a ello, expuso, por eso la invitación a evitar salir durante las vacaciones de verano y continuar con el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social.