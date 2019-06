Presenta Pavlovich nueva cartilla de salud para Sonora

Una nueva "Cartilla de cuidado médico" presentó ayer la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que tiene como objetivo prevenir en materia de salud, antes de tener que llegar a un hospital, preocupar a la familia o tener que lamentar una enfermedad.



En el Centro de Usos Múltiples, donde también hubo una Feria de la Salud para brindar diversos servicios y beneficios a los cientos de usuarios que asistieron, la mandataria subrayó la importancia del nuevo programa, que funciona a través de un dispositivo móvil con acceso a Internet.

A través de esta cartilla, que contiene un código QR, explicó la Gobernadora, el ciudadano y el personal médico tendrán acceso de forma rápida al historial clínico, además de una "línea de vida", a fin de que el paciente conozca las acciones preventivas recomendadas de acuerdo a su edad y sexo.



"Siempre vamos un paso adelante porque me interesa mucho la salud y la educación, esos son mis temas principales, los tengo que atender y lo hago con mucho gusto porque es mi obligación.

"Por más que yo quiera atender estos temas, sí ustedes no se ponen las pilas, si ustedes no se revisan, no podemos hacer nada, porque ni modo que los lleve a fuerzas al hospital, o con el doctor", enfatizó al exponer que esta herramienta es justo para ayudar en la tarea de prevención.



VINCULAN CARTILLA



La titular del Ejecutivo estatal felicitó al secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, y al personal de la dependencia a su cargo, por el desarrollo e implementación de esta nueva cartilla, vinculada a los programas: Ponte frente al espejo, Casa saludable, Vale la pena esperar, Citas con médicos especialistas y Médico en tu familia, para un seguimiento puntual.



Lo importante, subrayó, es poner cada quien de su parte y ser una comunidad solidaria, que ayude a identificar a las personas más vulnerables para brindarles atención oportuna y de calidad.