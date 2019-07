Preocupa salida de Urzúa a políticos y empresarios sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- La sorpresiva renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda fue considerada como preocupante por líderes políticos y empresariales del Estado, sobre todo por los motivos expuestos por el propio ex funcionario federal.



Ayer, Urzúa compartió en su cuenta de Twitter su carta de renuncia dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ella, señaló que se veía "orillado a renunciar" por discrepancias en materia económica y decisiones de política pública que se tomaron "sin el suficiente sustento".

Agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. pic.twitter.com/aaa2cIa9uI — Carlos Urzúa (@CarlosUrzuaSHCP) 9 de julio de 2019





"Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública", agregó Urzúa Macías.



Esto último fue calificado por Ernesto Munro Palacio, dirigente del PAN en Sonora, como lo más delicado que argumentó el ex secretario: "Es gravísimo que alguien que no tiene conocimiento imponga funcionarios que le generen problemas a México", expresó.



"Habíamos dicho que se acabaría el influyentismo y que se acabarían los conflictos de interés y esta carta (de Urzúa) evidencia que no es así", resaltó Arturo Fernández Díaz-González, presidente de la Coparmex Sonora Norte.



Jacobo Mendoza, presidente de Morena en Sonora, apuntó que el proyecto de Gobierno no será afectado por la salida de Urzúa y que, además, la decisión es congruente.



El PRI estatal afirma que es una decisión inédita y muy preocupante para el rumbo del País.