Preocupa la violencia de género y se unen al paro

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se sumó al paro nacional #UnDíaSinNosotras, esto por los hechos violentos contra la mujer que se han registrado recientemente.

La mandataria manifestó en redes sociales que la lucha por la igualdad de las mujeres no ha sido simple, mucho menos fácil, pero que en los últimos tiempos las féminas han tomado fuerza.

Entiendo el enojo, la frustración y la indignación. No ha sido suficiente lo que hemos hecho, eso me queda claro. Es por ello que como Gobernadora, como mujer y como madre de tres hijas me sumo a la convocatoria de un Paro Nacional de un día sin Mujeres.