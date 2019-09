Preocupa a pescadores que no se presupueste inspección y vigilancia

GUAYMAS, Sonora.- Para el 2020 no se destinaron recursos en el presupuesto de egresos al programa de Inspección y Vigilancia, lo que dará pie a que cualquier persona pesque de manera ilegal en cualquier época del año, consideró Ernesto Alonso Gastélum González.



El integrante del Corredor Biológico Pesquero Puerto Peñasco-Puerto Lobos subrayó que este año el presupuesto de egresos se redujo en un 48% y para el 2020 se anunció una disminución de un 35 a un 42% adicional al de 2019.



Señaló que los rubros más afectados en la falta de recursos, será la Inspección y Vigilancia de especies marinas, entre ellas la del camarón, Ordenamiento Pesquero y el Fomento al Consumo, los cuales no recibieron ni un centavo para su operación.



Al no existir recursos para la Inspección y Vigilancia, los pescadores que tienen sus permisos están en desventaja y será un problema nacional con posibilidad a hacerse internacional porque eso permitirá que cualquiera pesque, lo que conllevaría a un embargo por parte de Estados Unidos a los productos marinos mexicanos", explicó.

El 24 de septiembre, recordó, dará inicio la pesca de camarón, y a la fecha el Gobierno federal no ha presentado ningún arte de pesca con las condiciones que reclama Estados Unidos para no dañar la vaquita marina ni la totoaba y los pescadores ribereños saldrán a capturarlo con sus chinchorros de línea, lo que pone en riesgo la actividad de todo el sector.



La presidenta de la cooperativa Almejera de Santa Cruz, Sinaloa, Janeth Castro, consideró que es necesario que el Gobierno federal cambie sus políticas públicas, las cuales no corresponde a los tiempos actuales.



"Necesitamos implementar algo para ayudar a proteger la vaquita marina, pero también ocupamos hacer valer el impacto social que el sector pesquero representa, somos 300 mil a nivel nacional, familias enteras dependen de esta actividad, se nos están violentando nuestros derechos, queremos que la autoridad nos volteé a ver", finalizó.