Premio al Mérito Deportivo: Rubén Leal no le teme al camino difícil

Aunque la disciplina no se hereda, el gusto por la bicicleta parece haber pasado de Rubén Leal a Rubén Leal Jr., y ahora es el pequeño quien se está encargando de representar a Sonora en los campeonatos nacionales de ciclismo de montaña.

Con apenas 8 años de edad, éste puede presumir actualmente ser el campeón estatal de la categoría Infantil A y de estar nominado como Atleta del Año en el Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2021.

“Rubencito empezó a competir desde los 4 años. Es un niño al que le gusta mucho la bicicleta, no le da miedo, lo que más le apasiona a él es que las pistas sean muy técnicas; que tengan rampas, que tengan brincos y bajadas.

“Como todo niño, a veces quieren entrenar, a veces no, pero es parte del crecimiento. Cuando se sube a la bicicleta se ve que le gusta y le apasiona, y no se da por vencido tan fácilmente. Aptitudes las tiene, desde la pericia, el manejo y lo que viene siendo lo aventado, eso lo trae ya en la sangre”, comentó el orgulloso padre.

En 2021, Rubencito tuvo la oportunidad de asistir a tres Campeonatos Nacionales, donde tuvo una destacada participación en Chihuahua, Mazatlán e Hidalgo, y ahora en la categoría Infantil B espera seguir cosechando logros y colgarse medallas a lo largo de la República.

“Lo que más me gusta de la bicicleta es que puedo pasar mucho tiempo ahí, me divierto mucho. Antes me daba miedo, pero ya no. Me llegué a caer como tres veces”, comentó Rubén Jr.

Rubén Leal Jr. fue el campeón estatal de la categoría Infantil A.

Su siguiente competencia será el próximo 6 de marzo en Ciudad Obregón, pero a decir de su padre, no importa el lugar en el que termine, siempre contará con el apoyo de su familia mientras la pasión por el deporte se mantenga en sus venas.

“Los Nacionales a donde hemos llevado a Rubencito y a otro compañerito que se llama Santiago Soto lo hemos hecho bajo actividades, nos hemos puesto a vender menudo, hamburguesas, barbacoa, para poder recaudar fondos; esperemos que este año tengamos algún apoyo de parte de las instituciones del deporte.

“A mí me gustaría lo mejor para él y que le echara todos los kilos. Yo no tuve el apoyo de mi padre económicamente hablando, entonces ahorita yo trato de darle todo el apoyo a este canijo, y pues hasta donde él quiera llegar, va a contar con nuestro apoyo”, agregó Rubén Leal padre.

ÉL ES…

Rubén Leal Ung

Deporte: Ciclismo (montaña)

Edad: 8 años

De: Hermosillo, Sonora