Premio al Mérito Deportivo: Margarita Valencia apunta a París 2024

Después de un 2021 donde llegó a la Selección Mayor Femenil de tiro con arco compuesto, Margarita Valencia no pierde la esperanza de que su disciplina sea incluida en París 2024 y debutar así en unos Juegos Olímpicos.

La hermana menor de Alejandra Valencia ha venido levantando la mano en los últimos meses para representar a México en diferentes competencias internacionales, es por eso que en esta ocasión está nominada para Atleta del Año en el Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2021.

“Todo el 2021 estuvo muy bien para mí, porque fueron mis primeras competencias fuera de México con Selección Nacional; pero también hubo competencias a las que no pude ir por falta de recursos. En el año son como cinco competencias, y de esas nomás pude ir a dos.

“En la primera mi hermana me apoyó, en la segunda fue Codeson, y ya en las demás no me pudieron apoyar. En nuestra Federación sí pedimos apoyo para todos, pero como no somos arco olímpico, no nos pueden apoyar en nada”, comentó.

Margarita Valencia ya ha representado a México en eventos internacionales.

Margarita ya probó las mieles del éxito portando la playera verde, una vez que se colgó la medalla de plata en Equipos tanto en Campeonato Panamericano de Monterrey como en la Copa Mundial celebrada en Guatemala el año pasado.

“Ahora que se me dio la oportunidad de poder salir me di cuenta cómo es la competencia entre países, y yo dije ‘wow, todo lo que me perdía’; está bien emocionante el sentir que hay mucha gente detrás de ti viéndote y tú lo estás haciendo bien.

“La verdad, mi objetivo es llegar a Olímpicos, porque sí se ha escuchado el rumor de que el compuesto va a entrar en estos Olímpicos de París como demostración, y si todo sale bien, se supone que para el 2028, que sería en Los Ángeles, ya entraría oficialmente”, mencionó.

Ahora en 2022, la arquera tiene en puerta una gran oportunidad de brillar en su propia tierra, ya que Sonora será la sede de un Grand Prix de Tiro con Arco y sabe que en esta ocasión no sólo los ojos de familiares y amigos estarán puestos en ella.

“En la vida de varios deportistas existe un ‘sube y baja’, y a mí me gusta mucho cuando estás subiendo, que tú te sientes muy bien con lo que estás haciendo, con el trabajo que ya llevas, y ves resultados”, concluyó.

ELLA ES…

Margarita Valencia Trujillo

Deporte: Tiro con arco (Compuesto)

Edad: 25 años

De: Hermosillo, Sonora