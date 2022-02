Premio al Mérito Deportivo: José Eduardo Chávez es un lanzador de talla mundial

A sus apenas 17 años de edad, José Eduardo Chávez ya puede presumir ser uno de los mejores lanzadores de martillo en México, y tras conseguir su pase al Mundial de Cali, Colombia, este año está nominado para Atleta del Año en el Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2021.

El hermosillense está rankeado número 2 del mundo en la categoría Sub-20, y a nivel nacional arrasó el año pasado en competencia como el Macro Regional de Atletismo en Aguascalientes, los Juegos Nacionales Conade en Monterrey y el Festival de Lanzamientos en Nayarit.

“El año pasado fue un año muy bueno, mejoré mucho mis marcas; sin embargo tuve una lesión una semana antes del Nacional, me desgarré el pectoral izquierdo. La verdad estaba muy decepcionado, porque pensé que había perdido el año, pero gracias al entrenamiento de mi entrenador pudimos sobresalir en la Olimpiada Nacional; con todo y desgarre ganamos el primer lugar nacional”, recordó.

Su ascenso en el deporte, según comentó, se dio de la mano del afamado entrenador Raidel Lázaro Mantilla, quien lo desprendió del lanzamiento de bala y disco para convertirlo en la figura que es hoy en la especialidad de martillo.

“Vine al CUM a practicar lo que es bala y disco para competir en la Intersecundarias; competí, me fue mal y perdí… Sin embargo me gusto mucho aquí, el ambiente con mi equipo, y seguí practicando, hasta que me dijo mi entrenador que parara, que no servía ni para bala ni para disco.

“Me vio más aptitudes para lanzamiento de martillo que para los otros lanzamientos, así que después de cinco años aquí estoy practicando lanzamiento de martillo”, comentó.

José Eduardo es el actual campeón nacional en la categoría Sub-20.

Después de sus múltiples logros deportivos y ser reconocido con el Premio Estatal de la Juventud (en las categorías de Prospecto, Trayectoria Deportiva y Trayectoria Académica), el lanzador ahora se prepara para el Mundial y para defender su corona en los JNC 2022, a celebrarse en su propia ciudad natal.

“Lo que me gusta es que es algo fuera de lo común; todos conocen el salto, la pista, las carreras, todo eso, pero casi nadie conoce los lanzamientos. Yo quiero difundir el deporte y me gusta mucho, tengo aptitudes para el deporte y pienso mejorar cada vez más; tenemos grandes planes, la verdad”, dijo.





ÉL ES…

José Eduardo Chávez Espinoza

Deporte: Lanzamiento de martillo

Edad: 17 años

De: Hermosillo, Sonora