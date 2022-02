Premio al Mérito Deportivo: Carolina López pedalea hacía la Élite

Aunque la pandemia mermó bastante la actividad deportiva a lo largo de los últimos dos años, esta misma fue también la causa de que varias personas comenzaran a practicar alguna disciplina y descubrieran el potencial que tenían guardado.

Así fue la historia para Diana Carolina López Torres, quien buscó una alternativa en el ciclismo y actualmente está postulada para Atleta del Año en el Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2021.

Originaria de Cananea, Sonora, afirmó que fue por medio de su hermano que decidió incursionar en el mundo de las bicicletas; y aunque al principio no fue nada fácil, pronto se enamoraría de este deporte y sus beneficios.

“Estudiaba aquí en la Unison, y con el Coronavirus nos mandaron a nuestras casas. Me fui a Cananea, y allá en Cananea a mi hermano lo invitó un amigo a salir. Veía que salía los fines y yo decía ‘ah qué padre’.

“Un día mi hermano me invitó, pero yo no tenía bicicleta, y me dijo ‘agarra la bicicleta esta’, pero era una bicicleta normal, son más pesada. Me acuerdo que fui y me fue bien mal, me dio mucha hambre, me dolía todo, me quería bajar de la bici, no sabía cómo volver a la casa”, recordó.

Carolina López se especializa en ciclismo de montaña.

Una vez ya en ritmo y con mejor equipo, la pasante de la carrera en Odontología empezó a despuntar dentro de los circuitos estatales y nacionales; ganando etapas del Campeonato del Desierto y terminando el año en el segundo lugar general de la categoría Elite de la rama femenil.

“La competencia que siento que ha sido la más importante para mí fue el 22 de mayo, que me animé a ir al Nacional. No esperaba ganar ni nada y llegué en segundo lugar en la categoría de Femenil 20-30 años; fue en Mazatlán.

“Más que nada iba como principiante. Ahí tenía un año, si no es que menos, que había iniciado con esto del ciclismo, con el Coronavirus me animé. Sólo quería ir, pero ya que estaba adentro corriendo dije ‘lo voy a dar todo, a ver qué pasa’, y sí, sucedió, y muy feliz de todo, como que me dieron más ganas de seguir echándole más ganas”, comentó Carolina.

ELLA ES…

Diana Carolina López Torres

Deporte: Ciclismo

Edad: 26 años

De: Cananea, Sonora