Por retroceso a amarillo, Salud Sonora insta a extremar medidas para volver a verde

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el aumento de positividad de contagios por COVID-19, Sonora ha retrocedido a color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, por lo que es necesario no bajar la guardia, respetar las medidas sanitarias y buscar volver a color verde, enfatizó Enrique Clausen Iberri.

Después de informarse que este día se confirmaron tres decesos más y 144 nuevos casos positivos en Sonora, el secretario de Salud indicó que al retroceder a color amarillo significa que ha aumentado el riesgo de contagio de COVID-19 en la entidad, de ahí la importancia de respetar los protocolos sanitarios y reducir la movilidad.

“Hoy retrocedimos a color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, los que significa que el riesgo de COVID-19 ha aumentado en Sonora y seguirá latente mientras no se lleven a cabo los protocolos sanitarios y continúe la movilidad. Les pedimos desde la Secretaría de Salud no bajar la guardia con el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y sobretodo, evitar aglomeraciones. El virus deja de moverse cuando la población disminuye su movilidad. Hay que sumar todos para no seguir retrocediendo y lograr regresar al verde”, expresó.

Este viernes se confirmaron tres decesos más en Sonora, en dos mujeres y un hombre; dos de ellos residentes de Hermosillo; y uno de San Luis Río Colorado, todas las personas fallecidas eran derechohabientes de la Secretaría de Salud, con estas se acumulan 5 mil 964 defunciones en la entidad desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, se registraron 144 nuevos casos por COVID, en 76 mujeres y 68 hombres, para un total de 69 mil 471 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 44 son residentes de Caborca; 41 de Hermosillo; 23 de Cajeme; 1o de Guaymas; ocho de Nogales; cinco de Huatabampo; cuatro de Magdalena de Kino; tres de Pitiquito; dos de Navojoa; uno de San Luis Río Colorado; uno de Etchojoa; uno de Ímuris; y uno de Nacozari de García.

Hoy no se confirmaron casos pediátricos ni casos en mujeres embarazadas; cinco de los 144 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones. Este viernes, siete pacientes fueron dados de alta y hasta el momento 62 mil 426 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 121 mil 836 pruebas; se han confirmado 69 mil 471 casos y se han descartado 52 mil 365; en total 6 mil 231 casos han sido cuadros leves; 955 activos y cinco mil 276 concluyeron su seguimiento; 57 mil 150 pacientes se han curado y 126 pacientes se encuentran hospitalizados, 36 de ellos estables; 68 graves y 22 críticos.