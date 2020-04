Ponen “mano dura” municipios para quese queden en casa

SONORA.- Los municipios de Navojoa y Cajeme realizan acciones para verificar que sus ciudadanos cumplan con la disposición del Consejo Estatal de Salud de quedarse en casa, por lo que acordaron sanciones económicas para quien salga a la calle sin motivo esencial durante la contingencia por el coronavirus.



En Navojoa, en apego a lo establecido por el Consejo Estatal de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los alcaldes de Sonora, se acordó intensificar medidas para que quien no acate lo solicitado sea multado con mil 800 pesos.



Se sancionará a quien salga de casa y no justifique una de las seis razones válidas que son: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, hospitales o centros de salud o un establecimiento con actividad esencial.



Luis Gerardo Villalobos, secretario de Seguridad Pública, manifestó que otras causas justificables son el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables y el desplazamiento a bancos.



“Cada elemento contará con la información de los lineamientos de esta medida, que sólo se basará en aplicar el protocolo estipulado por el Gobierno del Estado.



“Delante del juez calificador se determinará la medida para proceder, buscando que esto salga de la mejor manera, sin afectar la economía de los ciudadanos”, dijo.



Añadió que se permite viajar en taxi o Uber, con un pasajero por unidad, así como el llevar a una persona a su lugar de trabajo. Los trabajadores que van en transporte de otro tipo

deberán tomar las medidas de higiene necesarias para mantener el control en esta situación.



SE DEBE JUSTIFICAR



En Cajeme, permanecer en la vía pública sin motivo justificable saldrá caro, ya que las multas serán de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de 2 mil 606 pesos, informó Rosendo Moreno Amaya.



El comandante de Tránsito de Cajeme explicó que en las disposiciones generales del reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Cajeme se manifiesta que todo aquel ciudadano que se niegue a cumplir una indicación hecha por un policía en desempeño de sus funciones debe ser sancionado.



Indicó que la multa será de 2 mil 606 pesos para no afectar tanto al ciudadano.



BUSCAN SENSIBILIZAR



Expresó que ahorita están buscando sensibilizar al ciudadano para que tome conciencia de la situación que afecta al Estado y no ande en la calle nada más porque sí, pero que tomarán registro con datos generales y fotos y de reincidir se aplicará la amonestación.



“Lo que hemos visto el día de hoy es que las personas están cumpliendo, en los recorridos solamente nos hemos encontrado a personas que tienen motivo esencial para estar en la vía pública, está demasiado sola la ciudad”, abundó.