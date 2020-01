Podrá don Joaquín recibir apoyo federal para adultos mayores

HERMOSILLO, Sonora.- Don Joaquín Mendívil, vendedor de elotes de 84 años de edad, manifestó que sigue recibiendo "bendiciones" tras ser publicado en redes sociales, pues ahora el Gobierno federal le facilitará el apoyo para la tercera edad, ya que antes para recogerlo tenía que viajar 111 kilómetros desde Navojoa a El Chinal, Álamos.

"Yo soy de El Chinal, Álamos y dejé de ir por el apoyo que le dan a la gente mayor porque está muy lejos y no puedo andar, aparte si me daban raite se me iba la mitad del dinero en gasolina", manifestó don Joaquín.