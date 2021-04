Pocos visitan Bahía de Kino

Bahía de Kino recibió visitantes provenientes de Chihuahua, Hermosillo y los Estados Unidos, quienes descansaban en la zona de las palapas, después de que esta área estuvo varios días cerrada al público.

La cinta amarilla que prohibía el paso fue colocada el 28 de marzo y hasta este lunes 29 marzo, las autoridades sanitarias habían impedido el ingreso a este punto turístico ante la alerta de una tercera ola de contagios del Covid-19.

Fue hasta que los comerciantes de Bahía de Kino se manifestaron y lograron un acuerdo con las autoridades, justo en esta semana, para que permitieran el ingreso de visitantes a partir del martes.

En la playa estaba Fernando Aguilar procedente de California, Estados Unidos. En su caso no estaba enterado de que tenía que mostrar una prueba Covid.

Es mi primera vez viniendo, yo no conocía esta playa, vine por mi papá. Con el virus estamos bien, no estoy vacunado, pero ya casi entrando la segunda semana de abril, allá en el otro lado ya están vacunando, dijo.

POCOS VISITANTES

Los visitantes en la playa eran pocos, había grupos aislados de familias bajo las palapas o disfrutando el mar. Una de las familias más numerosas eran los parientes de Rosalva Méndez, de Chihuahua.

Nos la estamos pasando excelentemente bien, disfrutando al máximo la playa, no conocían ellos la playa, nomás por la televisión, todos ellos vienen de Chihuahua, son mis familiares, yo vivo en el Poblado Miguel Alemán, dijo.

Rosalva Méndez comentó que sus visitas se realizaron la prueba de antígenos, sin embargo en los dos días pasados ninguna autoridad se los solicitó y piensa que fue un gasto innecesario.

Ignacio Duarte indicó que en el viaje familiar que realiza junto a sus hijas y esposa, han tomado las medidas como el distanciamiento social de personas ajenas a su núcleo parental, portan gel antibacterial, sin embargo así como ellos la mayoría de los visitantes no usaban cubrebocas o lo tenían guardado.

No nos hicimos las pruebas, nomás nos venimos así, no nos pidieron nada. Hace dos años que no veníamos y antes veníamos cada año. Rentamos en una casa y vamos a estar toda la semana, explicó.