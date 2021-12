Platica Luis Diego su día a día en el Teletón

HERMOSILLO, Sonora.- El niño Luis Diego Morales de Hermosillo, que nació con parálisis cerebral, dio “la nota” en el Teletón al contar su día a día que está lleno de emociones y muestra sus intensas ganas de vivir.

Pedro Morales, papá de Luis Diego, explicó que fue a los 7 meses de edad cuando se dieron cuenta que el niño no se movía como los de su edad.

Parálisis cerebral que le provoca no caminar, no saltar, no correr, no hablar, Dios no te suelta de la mano y el CRIT ha sido muy importante”, explicó el papá.