Platica Gobernadora con mujeres del sector pesquero

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Guaymas, la Gobernadora ofreció un mensaje y convivió con las mujeres que se dedican al empaque de productos marinos en la planta Frumar, de la señora Irma Cervantes.

Claudia Pavlovich Arellano, durante su discurso, les pidió a las mujeres ser valientes, a no dejarse violentar, a no permitir que nadie las cambie, a tener fortaleza, a elegir a su pareja, a no simular, a no ser lo que no son y a enfrentar todos los retos.

Apuntó que apenas el jueves presentó en el Congreso del Estado la Ley Olimpia, que es parte de una lucha de una mujer veracruzana, por el ciberacoso al género femenino.

La ley Olimpia esto viene encaminado de una lucha de una mujer veracruzana que va encaminada hacia el ciberacoso sobre todo para nuestras mujeres jóvenes que son tan lastimadas, puede estar el acosador en la cárcel pero nunca esa mujer puede estar libre de esas imágenes de esos videos que sin su consentimiento fueron subidos a una red", externó

En gira de trabajo por Guaymas y Empalme la mandataria inauguró el Juzgado Oral Penal de Guaymas, una vialidad y entregó apoyos a la población y acompañada de Sara Valles, presidenta municipal de Guaymas, y Blanca Luz Saldaña, coordinadora ejecutiva del ISM, reconoció a cada una de las mujeres del sector pesquero, y las invitó a que se sientan motivadas a pesar de las adversidades que se tienen que enfrentar para seguir adelante.

"A veces hay baches, hay muchas cosas que tenemos que afrontar para poder seguir adelante, pero lo que les quiero decir que el hecho de ser mujer nos hace ser más fuertes, más solidarias, más sensibles ante los problemas de los demás...", citó.

Inauguran juzgado penal oral

Con una inversión de 16 millones 500 mil pesos del Poder Judicial y Ejecutivo estatal, se construyó en Guaymas el Juzgado Oral Penal, el cual se dotó con instalaciones y equipo de primer mundo.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, acompañados de magistrados y diputados, inauguraron el edificio donde se celebrarán los juicios orales.

La titular del Ejecutivo estatal informó que el juzgado cuenta dos salas orales y oficinas para proyectistas, jueces y lo que se requiere para impartir la justicia en un lugar digno, con infraestructura similar a la que tienen otros países como Estados Unidos.

La verdad muy contenta de poder inaugurar y recorrer las instalaciones de este Juzgado Oral Penal en Guaymas, la verdad era muy necesario, es muy importante que quienes imparten la justicia estén en un lugar digno", subrayó.