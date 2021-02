Plantea trabajar con la sociedad organizada

HERMOSILLO.- Para desarrollar e implementar un plan de reactivación económica en Sonora, los sectores productivos, el Gobierno y la sociedad organizada deberán trabajar en conjunto para lograr impulsar ideas y proyectos que tengan como objetivo regenerar la economía en la entidad, señaló Ernesto “El Borrego” Gándara Camou.

El candidato a la Gubernatura por la Alianza “Va Por Sonora” expuso que para los emprendedores en Sonora es muy difícil despegar un proyecto debido a los largos y complicados trámites que se deben realizar, por lo que para lograr generar más empleos se deben quitar esos obstáculos.

Gándara Camou manifestó que en Sonora hay liderazgos, gente profesional y talentos jóvenes que están dispuestos a desarrollar un plan de recuperación económica en Sonora, y que trabajando en conjunto con el Gobierno se puede poner en marcha.

En Sonora tenemos liderazgos empresariales, profesionales y gente joven que hace su parte y lo hace bien, y en ese sentido el plan de recuperación económica tiene que hacerse con la sociedad organizada, cámaras de comercio, colegios de profesionistas, medios de comunicación y hay que identificar por regiones las oportunidades que se tienen que dar, y desde luego con una coordinación muy estrecha de todos”, añadió.

Ernesto Gándara concluyó que a los ciudadanos se les debe atender y escuchar en todo tipo de peticiones y propuestas que tengan, y destacó que todo aspirante a servidor público debe tener como obligación estar a disposición de la gente.

“Una de las cosas importantes que tiene que aspirar todo aquel que pueda ir a una posición de Gobierno de servicio público tiene que ser escuchar, no pontificar, no decir que esto ya es así, sino escuchar a la gente y por qué no cuando se comete un error hay que saber rectificar...”.