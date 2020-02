Plantea legislador retirar aparatos de sonido del transporte urbano

Para evitar afectaciones a usuarios del transporte urbano y suburbano, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propuso modificar la Ley del Transporte del Estado para que no se instalen equipos de sonido en las unidades.



El legislador por el Distrito XIII explicó que el uso de este tipo de equipos son un factor de riesgo de accidentes ya que los choferes se distraen para manipularlos, además que genera una afectación directa a los usuarios al escuchar la música a alto volumen.



Lizárraga Arellano señaló que el uso de aparatos de sonido en las unidades no trae ningún beneficio en la mejora del transporte y solo perjuicios.



Dijo, que entre las afectaciones que pueden sufrir los usuarios por estar expuestos a sonidos de alto volumen en las unidades están: alteraciones del sueño, aumento de la irritabilidad, dolor de cabeza, problemas de tipo cardiovasculares, y psíquicos como ansiedad y fatiga mental.



“El transporte público en cualquier modalidad debe ser un espacio de respeto y paz entre concesionarios, operadores, operadoras, usuarias y usuarios, que permita un traslado armónico y que no cause conflicto, pues se entiende que este es para beneficio de los y las usuarias del mismo”; comentó.



Actualmente, la Ley del Transporte del Estado acuerda que se pueden utilizar aparatos de sonido en las unidades del transporte urbano y suburbano siempre y cuando, se use en volumen moderado, sim embargo nos hemos dado cuenta que esto no se respeta, y al final es el chofer quien decide el volumen y el tipo de música.



Por ello mencionó, que es indispensable realizar este cambio que permita a las usuarias y usuarios viajar en el transporte urbano y suburbano en armonía.



Esta propuesta se turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.