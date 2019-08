Plantea Gobernadora los temas que tratará con el Presidente

HERMOSILLO, Sonora.- El Fondo Minero, el Seguro Popular y la seguridad serán los temas principales que la Gobernadora del Estado tocará con el Presidente de la República en su próxima visita al Sonora el 2 de septiembre.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que además de peticiones, sobre todo en el Fondo Minero, también agradecerá que haya atendido el tema de seguridad en el Estado, con el cambio de comisarios en algunos municipios.



"Tengo una lista muy grande, empezar con el tema prioritario para mi que es el Fondo Minero, son 22 municipios que era todos distinto para ellos, es una petición que como Estado minero recibíamos más de mil 100 millones de pesos", dijo.



Otro tema a tratar será el del Seguro Popular y cómo se van a distribuir los recursos para medicina y material quirúrgico; así como temas de presupuesto.



Indicó que también será de agradecimiento por temas como la construcción de la Pres Pilares y el tema de seguridad, que Sonora haya sido atendida, aunque aseveró es muy pronto para ver resultados.



LA 4 CARRILES



Sobre el tema de la cuatro carriles y la denuncia que interpondrá una diputada, mencionó que desea conocer a detalle dicha denuncia, pues hay un tramo que desde un inicio se comentó que no sería cambiado por concreto hidráulico.



Aunque destacó que a como va la rehabilitación, sobre todo en tramos de Ímuris a Nogales, no espera que pueda culminarse en uno o dos meses.



"No soy ingeniera, pero cualquiera puede decir que ese tramo antes de llagar a Ímuris no quedará, otro tramo también a ojo de buen cubero digo que no va a quedar en un mes o dos, no va a estar".