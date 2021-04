Plantea Gándara gastar menos en Gobierno para favorecer a mujeres

Con el recorte de gastos en el Gobierno se obtendrán recursos para apoyar a mujeres trabajadoras de Sonora, expresó Ernesto “El Borrego” Gándara Camou en un encuentro con mujeres hermosillenses, con quienes platicó de forma cercana y escuchó sus planteamientos e inquietudes.

El candidato a la gubernatura de la alianza “Va por Sonora” destacó que desde ya se trabaja en la consolidación de su plan una “Sonora Ganadora”, donde los proyectos productivos y propuestas que le expusieron en esa reunión tendrán cabida.

Cinthya Vega, madre de tres hijos -uno de ellos actualmente cursa los estudios universitarios-, le comentó al aspirante a la gubernatura que no ha sido fácil salir adelante porque muchas veces tuvo que autoemplearse en otras actividades para lograr recursos, y que por eso veía con interés la propuesta en materia de apoyo a mujeres.

¿Qué tenemos que hacer para apoyarlos? pues dejar a un lado las grandes obras presuntuosas, restringirlos y apretarnos el cinturón y que no haya grandes cosas: Viajes, eventos... no están los tiempos además para eso. Si todos estuviéramos bien está bien, pero no, ahorita en este momento tenemos que cuidar el dinero, tenemos que optimizar, puntualizó Gándara Camou.