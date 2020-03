Planean convertir cerro Tetakawi en Parque Ecológico

GUAYMAS, Sonora.- En un Parque Ecológico al que todos los ciudadanos tengan acceso, pretenden convertir quienes se ostentan como dueños, el área donde se ubica el cerro Tetakawi, reveló el director de Infraestructura Urbana y Ecología.



Víctor Marín Martínez informó que aunque el Grupo Caballero no ha dejado de insistir en la entrega de permisos para cercar el predio que reclaman como su propiedad con la exhibición de escrituras que datan de 1970, el Ayuntamiento sólo tiene contemplado autorizar proyectos que sean para el disfrute de los ciudadanos.



Subrayó que el Municipio continúa en la investigación para determinar si realmente los empresarios que se ostentan como dueños del emblemático cerro lo son o no, pues en la escritura que presentaron carece del aparcelamiento y el pago de predial es general.



“Ellos presentan el pago de predial de 28 mil pesos de la posesión del polígono que denominan como rancho e incluyen al cerro Tetakawi, tiene un nombre pero ahora no lo recuerdo, pero no hemos terminado de revisar el origen de esa zona y les falta acreditarnos el aparcelamiento”, comentó.



La próxima semana, subrayó, el Grupo Caballero se reunirá nuevamente con las autoridades municipales para discutir el tema y donde posiblemente presentarán la propuesta de llamarlo Parque Ecológico.



“La postura de la alcaldesa Sara Valle es que no se cierre el acceso ni a la playa Piedras Pintas, ni al cerro Tetakawi, por eso consideramos que la alternativa para que sea propiedad de todos los ciudadanos es que sea un Parque Ecológico”, externó.



Marín Martínez agregó que desconoce si las autoridades tradicionales yaquis siguen en la búsqueda de documentos que acredite que son propietarios del cerro que habitaron sus antepasados.