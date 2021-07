Plan emergente de seguridad llegará a municipios con más violencia en Sonora: Alfonso Durazo

GUAYMAS, SONORA.- El despliegue de las autoridades federales que contempla el plan especial emergente del Gobierno federal, llegará a los municipios con mayor inseguridad en Sonora: Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Empalme, reveló el gobernador electo.

Alfonso Durazo Montaño reveló que en la reunión del 14 de julio que sostuvieron los gobernadores electos de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se les presentó dicho plan que pondrán en marcha en coordinación con autoridades locales para fortalecer el trabajo de inteligencia.

Indicó que el despliegue de autoridades federales se realizará en las 50 ciudades mayor violentas de México, en las que fueron incluidos cuatro municipios de Sonora.

Esto implica una ampliación del estado de fuerza para fortalecer el trabajo de inteligencia, para identificar y judicializar con mayores elementos los casos de aquellos presuntos miembros de organizaciones criminales”, externó.

La seguridad por parte del Gobierno federal, dijo, está a cargo de la Secretaría de Marina, con quien tiene una extraordinaria relación al igual que con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que va a eficientar la coordinación.

También dijo, se contempla la depuración de las policías municipal y estatal, y en Sonora se requieren 6 mil elementos de Seguridad Pública Estatal o como mínimo 4 mil, y su plan es que en 2022 se hayan contratado mil.

CREARÁ LA UNIDAD DE INTELIGENCIA

Vamos a crear la Agencia Estatal de Inteligencia Estratégica, voy a crear la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Sonora para coadyuvar con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) nacional para pegarle a las organizaciones criminales a partir de congelar sus finanzas”, puntualizó.

Lo anterior, explicó, dado a que la mejor forma de desmantelar una organización es congelando sus finanzas, porque al igual que una empresa mercantil al retirar al director o presidente de ésta, el puesto se suple con otra persona y sigue en operación.

“No hemos podido transmitir con la claridad que se requiere que el combate al crimen organizado no está sólo en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas policiales. Tiene que entrar la inteligencia, tiene que entrar la investigación, la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) tiene un rol fundamental, porque la policía no hace investigación, no integra carpetas, no consigna, ante un juez eso lo hace la Fiscalía”, resaltó.

El Gobernador electo comentó que la FGJE es autónoma, pero eso no limita la posibilidad de colaboración abierta y transparente entre todos los poderes, dado a que la situación de seguridad que atraviesa el Estado es crítica y se requiere entregar mejores a la ciudadanía.