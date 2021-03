Piratas toman ventaja en playoffs de Liga Interejidal de Hermosillo

Los Piratas de Pesqueira tuvieron que venir de atrás pero acabaron imponiéndose 5-3 a los Halcones del Molino de Camou, para tomar la delantera en su serie en el inicio de los playoffs de la Liga de Beisbol Interejidal de Hermosillo.

Luis Córdova tuvo un impresionante relevo de 8.2 innings y salió como el pitcher ganador; mientras que la derrota se quedó en manos de Arturo López, quien lanzó toda la ruta por los contrarios.

Héctor Rábago de 4-3 y Eduardo Wendlant de 3-2 fueron los mejores al bat por los ganadores, al tiempo que nadie repitió imparable por los caídos.

Los Bravos blanquearon 5-0 a los Astros en duelo de equipos de El Saucito, donde Pedro Quintana (pitcher ganador), Iván Bernal y Jorge Franco se combinaron para sólo admitir un imparable. Cutberto Bustamante de 4-2 fue el mejor bateador por los vencedores.

Martín Oviedo lanzó todo el juego y guió la victoria por 5-1 que los Potros de San Pedro se agenciaron sobre los Morros de La Victoria, donde Carlos Oviedo de 3-2 y Juan Diego Matrecitos de 4-2 encabezaron la ofensiva ganadora.

Los Cometas de Carbó tomaron ventaja sobre los Imparables de San Bartolo.

En otros resultados, Cometas de Carbó superaron 9-1 a Imparables de San Bartolo, Paisas de El Tronconal derrotaron 10-9 a Lechugueros de Zamora y Diablos del Tazajal vencieron 4-2 a Cachorros de Carbó.

PRIMERA RONDA DE PLAYOFFS

Piratas Pesqueira (1-0) vs. Halcones Molino de Camou (0-1)

Bravos El Saucito (1-0) vs. Astros El Saucito (0-1)

Potros San Pedro (1-0) vs. Morros La Victoria (0-1)

Cometas Carbó (1-0) vs. Imparables San Bartolo (0-1)

Paisas El Tronconal (1-0) vs. Lechugueros Zamora (0-1)

Diablos El Tazajal (1-0) vs. Cachorros Carbó (0-1)