Pierden Cimarrones de Sonora dos puntos y a Ulises Torres

Tras no poder llevarse el resultado como locales frente al Tapatío, el DT de Cimarrones de Sonora, Roberto Hernández, no ocultó su frustración y aseguró que deberán ser más contundentes si pretenden colarse de manera directa a los cuartos de final de la Liga Expansión MX.

El conjunto sonorense no sólo se dejó empatar 1-1 en el segundo tiempo, sino que tampoco pudo marcar el gol que les hubiera dado el triunfo en los minutos finales, cuando los jaliscienses se quedaron con un hombre menos.

“Se queda uno con un sabor amargo, primero por no poder aprovechar la condición de local; yo creo que pudimos haber sacado un mejor resultado, sin duda. Después las circunstancias del juego se dan, pero hoy sí me quedo con un sabor amargo.

“Qué te digo de los postes, son parte del juego; hoy tuvimos más puntería para pegarle al poste que para meterla. Terminamos agobiando al rival, pero era lo menos que podíamos hacer después de quedarse con un hombre menos”, declaró.

Además de dejar ir dos puntos en el estadio Héroe de Nacozari, Cimarrones también perdió al lateral Ulises Torres tras salir lesionado al minuto 58, un jugador inamovible en la alineación del técnico michoacano.

“Sí me preocupa la lesión de Uli, porque es un esguince de tobillo. Cuando salta, al caer pisa al rival y se le esguinza el tobillo, habría que esperar a que evolucione un poco la lesión para poderla evaluar de un manera correcta.

“Ojalá no sea tan grave y podamos tenerlo lo más pronto posible dentro del campo, que no por nada tenía dos semanas estando en el once ideal de la liga”, expresó.