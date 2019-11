Pierde en incendio hasta las preciadas fotos de su madre

EMPALME, Sonora.- La ropa y el calzado que vestía fue lo único que al señor Humberto Soto Chavira le quedó tras incendiarse su humilde casa construida de madera junto a cuatro más la mañana del miércoles, en el Municipio de Empalme.

El empalmense de 72 años de edad, quien vive solo, no tiene hijos y se mantiene con una pensión mensual de 2 mil 600 pesos, perdió todas sus pertenencias, entre estas dos fotografías de su madre que atesoraba con cariño desde que falleció.

Al registrarse el incendio, no se encontraba en su casa ubicada entre las calles Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez, de la colonia Moderna, por lo que todos los muebles, electrodomésticos y hasta sus documentos oficiales fueron consumidos por las llamas.

"Fui el más afectado de ahí, porque nada me quedé, sino lo que traigo, ni papeles, nada, perdí acta, toditito se me perdió, no me quedó nada. Cuando llegué estaba en llamas todo, ya estaba el techo ardiendo, el corredor todas las llamas", externó.

Al ver que su morada estaba completamente en llamas, sintió que se le bajó la presión y se paralizó por unos momentos mientras recordaba lo que vivió durante su infancia y juventud al lado de su madre y hermanas.

Los socorristas de la Cruz Roja lo revisaron y al ver que estaba bien, le pidieron que se retirara del lugar, dado a que no había nada que salvar en ese domicilio, pues fue de los primeros en consumirse por completo.

Al quedar en la calle, Soto Chavira fue llevado con una de sus hermanas que vive en Guaymas, quien le ofreció un techo, en tanto consigue apoyo para reconstruir su vivienda.

Aunque la vida del septuagenario no era decorosa, tenía su cama, cobijas, ropa de verano e invierno, un comedor, un refrigerador, una estufa, un abanico, una lavadora, horno de microondas y otros muebles con los que desarrollaba su vida cotidiana.

Las personas que lo quieran apoyar pueden contactarlo al teléfono 622 130 8108 o hacerle depósitos a su cuenta 4152 3136 0136 9437 de BBVA.

Requiere ropa en talla mediana, pantalón en talla 34 y en calzado es número ocho.