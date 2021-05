Pierde Don José sus pertenencias por incendio en invasión Guayacán

GUAYMAS, Sonora.- Un incendio en la invasión Guayacán dejó sin casa y sin pertenencias a don José Jesús Salazar Salcido, un hombre de 67 años que se dedica a trabajar barriendo las banquetas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 horas de la mañana de hoy en la calle Tercera, la parte Oriente Final de la invasión.

“Estaba trabajando de barrendero, cuando me dijeron del incendio y me vine corriendo, hice como 5 minutos, y pues ya miré todo quemado. Me quede sin nada, la ropa es lo único que tengo”, expresó.

En su cuarto de cartón tenía dos camas, cobijas, comedor, televisión, papeles y ropa, quedando todo reducido a cenizas. Detalló que ocupa pantalón talla 32, camisa mediana y zapatos del 7 y medio.

Alberto Urías, oficial de bomberos, indicó que dos viviendas de cartón fueron las que quedaron en cenizas por el incendio, una de las cuales estaba deshabitada y la otra era propiedad de don José Jesús.

“Cuando llegamos estaba todo consumido, siempre tenemos este pequeño problema en la colonia al llegar aquí por la cuestión del cableado, lo tienen muy bajo y a veces se nos dificulta ingresar hasta acá, porque es lo último de la Guayacán”, explicó.

La principal sospecha que causó el incendio al parecer fue mediante fuego directo y no se reportaron personas lesionadas. Si usted desea apoyar con madera, cartón o alimentos, puede llamar al 6621682078.