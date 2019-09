Piden seguridad y terminar Cuatro Carriles

HERMOSILLO, Sonora.- Que se den mejores y certeros mensajes en económicos para que haya credibilidad para la inversión extranjera en el País, una mejora en materia de seguridad, mejor conectividad en la entidad y justicia en el caso de la guardería ABC, es lo que piden diversos sectores sonorenses al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Empresarios, líderes políticos, alcaldes y el sector educativo plantearon sus inquietudes al Ejecutivo federal que este día estará en la capital del Estado para encabezar una serie de encuentros, entre ellas la reunión de seguridad.

Los entrevistados no dejaron de tocar el tema de la modernización de la carretera Cuatro Carriles, de la cual esperan se den detalles.

ECONOMÍA

Gerardo Vázquez Falcón, presidente de INDEX

En el eje rector de economía es importante que se den mejores y certeros mensajes para que haya credibilidad para la inversión extranjera en nuestro País y que podamos tener las expectativas en este plan.

Arturo Fernández Díaz González, presidente de COPARMEX Sonora Norte

Hemos visto un incremento la incidencia delictiva. Este es un problema que nos afecta en lo más valioso y sensible que tenemos que es nuestra seguridad y la de nuestras familias. Pero aparte, esto deteriora la facultad para atraer talento e inversión a nuestra entidad.

Gabriel Zepeda Vázquez, presidente de CANACINTRA Hermosillo

Seguridad pública, certidumbre para los empresarios, apoyo al servicio médico de todos los sonorenses.

Julio Pablos Ruíz, presidente de la CANACINTRA Delegación Obregón

Quisiera decir que arreglar el conflicto Yaqui del gasoducto y la rehabilitación del PICO pero la agenda está marcada: Infraestructura, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, grupos marginados, sobre todo del Sur de Sonora, espero Only Sonora sea tratado hasta Estación Don y temas agrícolas.

Arturo Sandoval Barbarín, líder de la Unión de Comerciantes del Centro en Guaymas

Debe crear una iniciativa que lleve a resguardar a Sonora de los homicidios que han ocurrido, y hacer que los elementos de la Guardia Nacional sean más estrictos y fuertes al momento de actuar porque sino el tema de seguridad seguirá fuera de control.

Leonel Cázares Escalante, presidente de la Asociación Ganadera Local del Mayo

Es un gusto que regrese a Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que el tema prioritario para Sonora es la terminación de la carretera Cuatro Carriles.

Moisés Corral Ruíz, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón (OCBV)

Hay muchos temas de importancia para activar en Sonora, pero sin duda alguna la seguridad es el más importante, además debe concluirse a la brevedad la carretera Cuatro Carriles y mejorar la señalización de la carretera y los accesos a las ciudades para evitar accidentes.

EDUCACIÓN Y OTROS SECTORES

Enrique Fernando Velázquez Contreras, rector de la Universidad de Sonora

Para todo el País es muy evidente el tema de seguridad; México tiene dos problemas muy fuertes a los cuales acertadamente en el Gobierno federal están en sus principales ejes, uno es la inseguridad y otro la corrupción, que no nos permiten desarrollarnos como País. Y desde nuestro enfoque seguir apoyando a la educación.

Érico Isaías López Herrera, presidente de la asociación "Eco Jóvenes en Acción por Sonora"

Revisar y reactivar el apoyo para asociaciones civiles que no son corruptas, donde jóvenes participan de forma voluntaria. También apresurar la terminación de la carretera de Cuatro Carriles de Navojoa a Hermosillo y la designación de un delegado de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental por Municipio.

Faustino Olmos de la Cruz, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores y académico en Guaymas

La promoción de la cultura es muy importante porque la cultura trae buenos dividendos en cuanto a la población joven que requiere espacios. La cultura y el deporte apoyaría mucho para que los jóvenes tuvieran un esparcimiento después de asistir a las escuelas, eso es prioritario en Sonora, más apoyo en cultura y deporte.

POLÍTICOS

Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo

De ser posible la reunión con el Presidente plantearía algunos de los siguientes temas: Fondo metropolitano de Sedatu, drenaje y planta potabilizadora para el Poblado Miguel Alemán, la necesidad de más recursos para seguridad pública y la posibilidad de que se acelere el recurso para liquidar policías.

Jesús Antonio Pujol Irastorza, presidente municipal de Nogales

El tema de la frontera (fondo de recursos para ciudades fronterizas) que siga fluyendo ese recurso que va muy bien, trabajado por medio de la Sedatu. El tema de migrantes donde apoyará muchísimo la Guardia Nacional que nos ayuda muchísimo mantener la seguridad en Nogales y resto de Sonora.

Jesús Alfonso Montaño Durazo, presidente municipal de Agua Prieta

Para Agua Prieta un caso muy importante para nosotros es el apoyo que necesitamos para la contingencia ambiental, que yo sí insisto vivimos, y sanitaria, que son las lagunas de oxidación.

María del Rosario Quintero Borbón, presidenta municipal de Navojoa

El tema prioritario para Sonora es la Cuatro Carriles; ustedes como ciudadanos saben que tenemos años sufriendo y no por la circulación sino por tantos accidentes que se han dado durante su construcción que tiene creo más de 10 años.

Jacobo Mendoza Ruíz, dirigente estatal de Morena

En mi opinión los temas que estarán en la agenda de la visita del Presidente de México a Sonora serán la coordinación en seguridad pública, la reunión con papás de la guardería ABC, la conclusión de la carretera en el tramo Vícam, la mesa de negociación para la atención Río Sonora y la continuación en la construcción del gasoducto.

María Dolores del Río, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano

Obviamente el tema de seguridad pública es el tema de la preocupación de todos los sonorenses; y el otro tema que me parece igual de importante es el tema de la Carretera Internacional México 15, porque él pretendía en esta ocasión a inaugurar la obra y hay un tema muy grave, no solamente la tardanza en la obra, sino que el proyecto no está cumpliendo con las especificaciones con las que se ofrecieron a los sonorenses.

Ernesto de Lucas Hopkins, dirigente del PRI Sonora

Que en lugar de que ande metido armando grilla ponga a trabajar al "super" delegado Jorge Taddei a trabajar y definan labores del resto de delegados regionales que nadie conoce, ni saben qué hacen. Que devuelvan el programa de Estancias Infantiles... miles de familias y jefas de familia están siendo afectadas.

Ernesto Munro Palacios, dirigente del PAN en Sonora

El tema primordial a tratar con el presidente Andrés Manuel López Obrador es la seguridad pública; el Estado pasó de primer lugar fronterizo a ser de los últimos, con la llegada de la Guardia Nacional no se ha notado el cambio.

Carlos Navarrete, diputado local por Cananea

El conflicto laboral de Cananea, que le estamos dando seguimiento para una pronta resolución; la solución al Río de Sonora y lo que es el Sector Salud que tenemos un problema muy grave de que todavía no se cuenta con todos los medicamentos y los aparatos dentro de los hospitales.