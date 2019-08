Piden policías nuevo examen de confianza

GUAYMAS, Sonora.- Siete elementos de la Policía y Tránsito Municipal en Guaymas solicitaron a las autoridades municipales su apoyo para la aplicación de un nuevo examen de confianza, que ellos mismos pagarán.



Los agentes se manifestaron en contra de los resultados de la evaluación del C3, debido a que no les informan con exactitud los detalles que originaron su reprobación.



Los siete acudieron a un abogado para pedirles formalmente mediante un oficio a la alcaldesa Sara Valle Dessens; al ex comisario de Seguridad Pública Municipal, Silvestre Armenta Ramírez y a la directora de Asuntos Internos, Ángela Limón Amarillas, para que los ayuden a presentar otra vez dicha evaluación.



De acuerdo a la Unidad de Transparencia del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, al corte del 21 de agosto del año en curso, de los 371 uniformados que hay en la corporación policial en Guaymas, 62 aparecen como reprobados en el C3, lo que representa el 17% del total.



La evaluación de confianza se debe presentar cada 3 años y su costo es de 5 mil pesos en Sonora por cada elemento, el cual debe ser pagado por los 72 municipios.



El secretario del Ayuntamiento, Arturo Lomelí Cervantes, aseguró que será el Comisario de Seguridad Pública, Andrés Cano Ahuir quien decida que se hará con los elementos que reprobaron el examen de confianza.



Sin embargo adelantó que solicitarán un apoyo económico extra para que los agentes que no pasaron el C3 por cuestiones ajenas a un mal comportamiento dentro de la corporación, continúen dentro de las filas.



"No todos lo reprobaron por ser malos elementos, cualquier aspecto físico es causa para reprobar el C3, estoy seguro que de esa cantidad la mayoría se puede rescatar, por cualquier detalle lo reprueban, se va a analizar y tratar de conseguir un recurso extra para apoyarlos", externó.



Hoy en día, aclaró, el Municipio no cuenta con recursos para liquidar a los agentes que no tienen aprobado el examen de confianza.