Piden padres ABC atención vitalicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Atención vitalicia para los niños lesionados del incendio de la Guardería ABC y ratificar y fortalecer la denuncia del IMSS en contra del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y otros funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal, fueron los compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres de los menores, dijo Julio César Márquez, padre del niño "Yeyé", fallecido en el siniestro de hace 10 años.



Durante la reunión en Palacio Nacional que inició a las 18:00 horas y se prolongó durante dos horas, el presidente López Obrador escuchó a doce papás y mamás de los menores, pero no a sus abogados.



"Estaban presentes tres abogados, incluso no todas las personas tomamos las palabra, se hizo una lista de personas que iban hablar, inicialmente éramos seis, pero fueron entre 10 y 12 personas", narró el papá del pequeño Julio César Márquez Báez, uno de los menores fallecidos en la tragedia.

Buscan garantizar atención médica a sobrevivientes de ABC

Uno de los principales compromisos de la reunión con el Presidente del País y padres de ABC, fue el garantizar a través de un Consejo Técnico darle una formalidad jurídica a que los niños lesionados accedan a atención médica vitalicia.



"Ahorita dependen que su mamá esté viva para recibir atención. En cuanto atención a niños lesionados, sí hay compromisos", dijo.



En la reunión también se habló de la denuncia del IMSS en contra de Eduardo Bours.



"Dijo que él apoyaba la denuncia y que estaba también instruyendo para que se fortaleciera y se ampliara y se ratifique. Hay otros servidores públicos, conforme lo establece el proyecto del ministro (Arturo) Zaldívar, en donde hay otros 15 ó 16 funcionarios", precisó.



Julio César Márquez indicó que la reunión le dejó una sensación agridulce, pues fueron ellos quienes se manifestaron afuera de Palacio Nacional el 5 de junio y quiénes pidieron la audiencia con el Presidente, pero no se tocaron sus peticiones.



"Estuvimos cerca de 50 personas con diferentes temas o puntos a tratar. Nosotros somos un conglomerado de 40 familias, tenemos agenda establecida con estrategias claras que han sido tratadas por el subsecretario y ex directores del IMSS, no aceptó hablar con abogados, dijo que con abogados no hablaba", dijo Márquez.



En la reunión estuvieron presentes tres abogados con aspectos técnicos sobre la reparación integral de daño por parte del Estado mexicano.



"No se logró el objetivo de nosotros. Son aspectos técnicos que tienen que ver con derechos humanos, la Ley General de Víctimas, la reparación integral del daño. Tenemos más de 40 juicios ganados en contra de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)", indicó.



Antes de la reunión con López Obrador, los padres se reunieron con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



"Lo que nos comentaba que considera que sí el proyecto contiene elementos para armar carpetas de investigación, ya es cuestión de quienes procuran justicia, la Fiscalía General de la República (FGR)", dijo Márquez.