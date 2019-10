Piden no “guapearse” en fotos para la precartilla

HERMOSILLO, Sonora.- A evitar el uso de filtros y retoques de Photoshop en sus fotos del trámite de la precartilla militar llamó la encargada de la Junta de Reclutamiento del Ayuntamiento de Hermosillo.

Y es que a causa de los “arreglitos” digitales las autoridades militares ya regresaron documentos, reveló Abigayl Barceló Granillo.

“Se vino una temporada donde los jóvenes me traían las cartillas mal”, indicó, “al momento de presentarlas me las regresaban y eran canceladas aquí, por eso les pedimos que lean los requerimientos de las fotografías”.

El detalle es que los jóvenes se eliminaban lunares, acné o para no quitarse la barba de verdad, recurrían a la magia del Photoshop (programa para editar y mejorar la calidad de fotos).

LES DAN OPORTUNIDAD



Para el trámite extendieron el horario de atención, del 7 al 15 de octubre, pues recibirán documentos hasta las 18:00 horas.



“Hacemos el llamado para que todos los jóvenes de la clase 2001 y remisos tramiten su precartilla, ya que el plazo vence hasta el próximo 15 de octubre”, dijo.



Los interesados deberán presentarse con la documentación requerida, entre ellas el acta de nacimiento original, comprobante de domicilio original, cuatro fotografías en blanco y negro de tamaño credencial y constancia de estudios.



encargada de la Junta manifestó que el extender el horario es para que los jóvenes que acuden a la escuela acudan sin falta a tramitarla en las oficinas ubicadas en la calle Nicolás Bravo, atrás de la Catedral Metropolitana.

¡AÚN HAY TIEMPO!



Quienes deban tramitar su precartilla el plazo se amplió.

15 de octubre

Fecha límite para llevar los papeles.

18:00 horas

Extienden el horario para que los estudiantes puedan llevar sus documentos.