Piden justicia por Lucy, perrita golpeada hasta morir en estética canina de Agua Prieta

AGUA PRIETA, Sonora.- Una caravana pacífica realizarán en Agua Prieta por Lucy, una cachorra de raza maltés, que murió en el interior de una estética canina y de acuerdo a la necropsia fue por golpes.



Brianda Danitza González, propietaria de la perrita, explicó que el 03 de noviembre acudió a un negocio dedicado a embellecer canes y se le entregaron sin vida.



“Me hablaron me dijeron que si me podía presentar porque había pasado un inconveniente, eso fue a la 1:45 de la tarde, llegó y me dice el estilista que la perrita falleció de un paro respiratorio”, explicó.

Estética canina entregó a Lucy sin vida





Pidió que le entregaran a la mascota, que falleció a los nueves meses de edad, pero no se la dieron, una de las propietarias del negocio la amenazó y pidió la intervención de la Policía.



“Llegó el Ministerio Público, levantó el acta y como no se sabía de qué se había muerto, porque dentro de la declaración dijeron que fue por analgésicos y otros porque la perrita venía muy nerviosa”, contó.



Ante las declaraciones confusas, el policía que atendió el caso, aconsejó a Brianda Danitza que le realizará una necropsia a la cachorra en una veterinaria en Hermosillo y resultó que falleció por fuertes golpes que recibió en la parte del hígado hasta reventarlo.



Mañana saldrán a las 15:00 horas de la unidad deportiva ubicada en Calle 5 y Avenida 33 hasta llegar a Palacio Municipal, en busca de justicia a la cachorra, ya que el caso no ha tenido seguimiento por parte de las autoridades y buscan justicia para Lucy.