Piden familiares de privados de su libertad en Vicam acción de la justicia

CIUDAD OBREGÓN.- Al estar por cumplir ya 24 horas privados de su libertad, familiares de los 12 operadores y concesionarios del transporte retenidos y presuntamente golpeados en Vicam, solicitaron la intervención de los agentes estatales y federales, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Fue alrededor de la 1:30 horas, cuando acudieron en busca del apoyo para rescatar a sus familiares, quienes presuntamente fueron “levantados” entre las 3 y 4 de la tarde del viernes, y hasta el momento amarrados y golpeados en tierra yaqui.

“No sabemos donde va a acabar esto, lo más triste del caso es que no piden nada, eso quisiéramos saber, qué es lo que quieren, no vamos a entregar a otra persona más, según ellos quieren al presidente pero no lo vamos a entregar, Dios guarde y me lo matan”, explicó uno de los concesionarios, solicitando anonimato.

Aunque la desesperación ya los apoderó mediante las fotografías que hay en redes sociales del caso, donde se percibe a su gente hincada bajo una ramada, golpeados y demás, temen acercarse al lugar, expuso, pues serán también sometidos con armas. “Nos quieren amarrar a todos, a mi hermano lo agarraron de la gasolinera, se lo llevaron a fuerza, lo golpearon, a otros socios los agarraron de sus casas y se los llevaron. No les quieren dar ni agua”, añadió.

El jueves pasado sostuvieron una reunión con Jorge Sánchez para conocer la problemática, detalló, y donde aseguraron que desconocían el tema.

“Nos dijo que si con la Marina podíamos recuperar los camiones y terminar la carretera, lo que nos falta, le dijimos que si, nos manda a la Marina, 3 patrullas, y no hicieron nada más que alborotar a la gente y se fueron, nos abandonaron a la buena de Dios”, relató.

El conflicto de raíz nació hace meses con el robo de casi 3 millones de pesos por parte de dos socios y la secretaria de la cooperativa, detalló, quienes se resguardaron en Torim convenciendo a la autoridad dual de Vicam sobre que su grupo era el bienhechor, y llegando hasta estas consecuencias.