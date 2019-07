Piden aumentar rutas de recolección en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- El servicio de recolección de basura de dos días por semana que presta PASA en Guaymas, es insuficiente, consideró la directora de Servicios Públicos Municipales, Marisela Zataráin Álvarez.



La funcionaria municipal aseguró que le solicitó a la empresa concesionaria del sistema de limpia en la ciudad, Promotora Ambiental S. A., aumentar los días de recolección en los diferentes sectores.



Apuntó que la dependencia que dirige constantemente sale al ‘quite’ con los carros del Municipio para recoger la basura de las colonias, donde queda regada por no pasar en el tiempo que PASA las tiene programadas.



"Si es un servicio concesionado, la empresa debe cubrirlo, nosotros entramos al quite porque algunos días no es suficiente para recoger la basura que se acumula en los hogares de un sector, debe aumentar su frecuencia de rutas", comentó.



El hecho de que no pasen el día que indican, subrayó, generan problemas porque los vecinos sacan sus desechos y queda expuesta a los indigentes y animales callejeros, los cuales en ocasiones la desparraman en las banquetas o calles.



"Es importante que PASA ponga atención en esto para mejorar el servicio, ellos dicen la recogemos pero no lo hacen en tiempo y forma, deben cumplir con los días que les toca", reiteró.