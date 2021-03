Piden a candidatos a Gobernador soluciones

LAS PRIORIDADES

¿Qué problema de Sonora debe ser la prioridad en el próximo sexenio para el futuro Gobernador o Gobernadora?

Seguridad, salud y economía”. “Para las prioridades de un Gobierno no son únicas son en paralelo. Seguridad para fortalecer la Economía con plan de Salud. Desde luego es prioritario la vacunación para poder despegar”. ALFONSO REINA VILLEGAS, PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC).

“Economía, seguridad y salud” “Sabemos que en el Estado se pueden realizar muchas acciones e incentivar la inversión extranjera directa e inversión local, entonces eso es lo que nos permitirá a los industriales y empresas grandes seguir creciendo y se requiere para ello trabajar en cuestiones de salud, de seguridad y economía sobre todo”, SILVIA ÁLVAREZ AMAYA, PRESIDENTA DE CANACINTRA HERMOSILLO

“Atención a la violencia de género contra las mujeres. “Porque el Estado ha abandonado su obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres”. SILVIA NÚÑEZ ESQUER, REPRESENTANTE DEL OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO.

“Economía, pandemia y al final de 2021 con la aplicación de las vacunas, habrá un gran impacto económico el gran reto será la reactivación y recuperación económica”. GERARDO VÁSQUEZ FALCON PRESIDENTE DE INDEX.

“Seguridad y economía”. “Porque la seguridad genera tranquilidad a la inversión, la cual genera desarrollo económico y social” JUAN CARLOS RUIZ CAMPILLO, EMPRESARIO AGENCIA ADUANERA Y EX TITULAR DE CANACO EN NOGALES.

“Prioridad a la Agenda 2030. Es prioridad enfocarse en el mejoramiento del medio ambiente para asegurar recursos para las nuevas generaciones y toda la humanidad”. ÉRICO LÓPEZ HERRERA, PRESIDENTE DE ECO JÓVENES EN ACCIÓN POR SONORA

“Economía”. “Porque la economía de Sonora ha transitado en los últimos tres años en una recesión económica, por la falta de una política industrial sólida, la cual se profundizó por Covid-19 en 2020, y ha impactado de manera negativa en el empleo y bienestar de los sonorenses”. MARCO ANTONIO CÓRDOVA, VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS.

“Economía y salud”. “Porque nos enfrentamos a la peor crisis que ha vivido el país en los últimos 100 años Y creo que esos puntos es lo principal que debemos de atacar y tomar en cuenta para trabajar en ellos”. GERMÁN PALAFOX MOYERSECONOMISTA DE UNISON.

“Transparencia total, claridad para la sociedad, que no se comporten como todos los antiguos candidatos”. FIDEL LUGO AYALA, TITULAR DE SIPPAFA Economía, Seguridad y Corrupción”

“Seguridad y Economía” “La contingencia sanitaria está ocasionando una gran carga para el sector productivo, lo cual se terminará traduciendo en menos empleos y oportunidades para las familias sonorenses, a esto se le suma la crisis de seguridad existente por la falta de fortalecimiento de nuestras instituciones, se tiene que avanzar en la pacíficación y reinserción social”. MANUEL EMILIO HOYOS OBSERVATORIO SONORA POR LA SEGURIDAD.

“Seguridad y salud. “La seguridad porque esto ayudará a que las personas tengan una mejor calidad de vida y economía, porque se necesita la reactivación de esta, ya que el Covid-19 ha ocasionado estragos en la economía sonorense. IGNACIO PEINADO LUNA PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE USUARIOS.

“El problema de seguridad está ampliamente rebasado por parte de los grupos delincuenciales y el Estado se ha visto imposibilitado para enfrentar a este problema y el problema de la corrupción es evidente lo malos manejos que la administración pública se realiza por los funcionarios. HÉCTOR CONTRERAS PÉREZ, PRESIDENTE DE LA BARRA SONORENSE DE ABOGADOS

“Seguridad” “Definitivamente seguridad, es el problema real que tenemos los ciudadanos y que. La afecta diariamente en todos nuestros diferentes escenarios de la vida cotidiana, y el segundo punto sería Covid-19, tener propuestas para la vacunación masiva y atención a los pacientes con secuelas por Covid”. DOCTOR ALBERTO MONTEVERDE.

“Seguridad” “Creo que habiendo seguridad mejora la economía y con esto mejoran también los presupuestos para salud”. DOCTOR JESÚS SÁNCHEZ COLÍN ESPECIALISTA EN SALUD.

Corrupción” “La corrupción engloba absolutamente todo lo demás, a causa de la corrupción hay mala economía, escasez en los servicios de salud. Y que exista una justicia más rápida. MICHELLE ITZEL FÉLIX SOTO JÓVENES POR LA COMUNIDAD.

La salud es primordial en la clase, media y baja sobre todo por que son la gran mayoría y si no hay prevención de salud se agudizan los problemas como los que hoy en día estamos enfrentando. CONCEPCIÓN FLORES ARVALLO, CENTRO DE SALUD URBANO DE NOGALES

Agua. Hay mucha derrama referente a la agricultora y deben hacer mejores planteamientos para almacenar más agua y abastecerse todo el año, es un tema que ha venido caminando peor falta concretarlo JESÚS HÉCTOR PADILLA YÉPIZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR DE SONORA.

“Seguridad. Si nos vamos a lo económico, por ejemplo, uno no puede ir a la Sierra a vacacionar, porque da miedo; si nos vamos a la pobreza, uno no va y allá no prosperan por lo mismo. Yo creo que la seguridad engloba bastantes cosas”. TONATIÚ LÓPEZ, ATLETA SONORENSE.

“Pobreza” “Crear fuentes de trabajo, ofrecer oportunidades a los jóvenes en educación, inclusión de la población vulnerable en programas de reconstrucción del tejido social y no solo de asistencia social. Acceso a la educación y un trabajo digno”. HILDA VALENCIA, DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO INDEPENDIENTE “ANDAMIOS”.

“Pobreza” Este es un tema en los primeros lugares con necesidad de atención y por Covid-19 ha crecido. Además de programas de beneficio social se necesitan empleos reales. Considero que más hay afectados por estrés y falta de ingresos para subsistir que por covid-19 JULIO PATRICIO CÁRDENAS. ACTOR Y DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO “TEATROSON

“Seguridad y economía. La economía fue frenada por la pandemia; se requiere con urgencia buscar y encontrar alguna estrategia para reactivarla, así como controlar la inseguridad”. JUAN AGUIRRE, GERENTE GENERAL DE NARANJEROS DE HERMOSILLO

LAS CUALIDADES

¿Qué cualidad es para usted más importante en el próximo Gobernador (a)?

Honestidad y preparación. Debe estar preparado y que no sean improvisados, estamos cansados de gobernantes improvisados. Así como también la honestidad, no solo él sino también el equipo, que el equipo sea honesto y aprobado por un comité conformado por ciudadanos y académicos” ARIO BOJÓRQUEZ EGURROLA PRESIDENTE DE CANACO HERMOSILLO

“Liderazgo e ncluyente, debe sumar a diversos actores de la sociedad civil, académica, ONG y organismos empresariales”. JESÚS NARES FÉLIX PRESIDENTE CANACO OBREGÓN

El sentido de servicio y honestidad. El saber que llegas al cargo público para servir a tu pueblo, no que tu pueblo te sirva a ti o para llenar aspiraciones personales… Que las y los candidatos logren trasmitir sus ideales y sus intenciones de llegar al puesto, no solo hacer de las campañas una fiesta popular. SEBASTIÁN LOUSTAUNAU MOLINA PRESIDENTE FUNDACIÓN ALGO POR ALGUIEN

“Cercano con la gente”. RAQUEL GUEVARA

“Honesto y cercano a la gente”. LUIS RAMÓN “YORI BOY” CAMPAS, EX CAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO

Cercanía con la gente, que escuche a la ciudadanía y que los tome en cuenta” MARTÍN HUMBERTO ZALAZAR ZAZUETA, PRESIDENTE DE CANACOPE HERMOSILLO

Vocación de servicio”. ROGELIO COTA ESTÉVEZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HERMOSILLO

Liderazgo Preparación” ALMA IRENE SALAZAR DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DE GRUPO RETO DE HERMOSILLO

EXPECTATIVAS DE LA CAMPAÑA

¿Qué espera de las campañas?

“Que sea una campaña de propuestas y no descalificaciones. Me gustaría escuchar cuál es el plan de trabajo de los candidatos para que Sonora recupere su liderazgo nacional” MANUEL LIRA VALENZUELA VICEPRESIDENTE DE CANIRAC EN HERMOSILLO Y REPRESENTANTE ESTATAL.

Espero una sociedad, ciudadanía y organización de la sociedad civil muy activa, concisa, precisa, exigente y determinante en el resultado de la elección”. JULIO CÉSAR PABLOS RUIZ, TITULAR DE CANACINTRA CAJEME.

“Que las campañas se realicen sobre bases de respeto a la ley, a las personas y a las instituciones...” JOSÉ ANTONIO JAIME, VICEPRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE CIUDAD OBREGÓN COPARMEX.

“Que no sólo sean candidatos en busca del voto y se olviden después del por qué están en el poder y que la confianza que le brindemos los ciudadanos lo tomen en cuenta”. ANA CASTRO VOCERA GUERRERAS BUSCADORAS DE CAJEME.

“Deseo que dejen a un lado la guerra sucia y que verdaderamente traigan buenas propuestas propositivas para todos los sectores porque la ciudadanía ya está enfadada de lo mismo de siempre”. ALFREDO LARA VILLEGAS, LÍDER DE UNIÓN DE COMERCIANTES DE NOGALES

“Una campaña de propuestas, donde no haya descalificaciones personales o partidistas; la ciudadanía merecemos candidatos que nos digan que podemos hacer para resolver nuestros problemas cotidianos y podamos escoger de diferentes propuestas GUSTAVO CÉSAR HERMOSILLO, DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO Y SECTORIAL ESTRATÉGICO.

“Espero mucho respeto por parte de los candidatos a la situación que nos está afectando, mucho respeto por las bajas de esta enfermedad, al menos eso nos deben, espero que ojalá busquen fomentar la participación juvenil que hace mucha falta en el Estado”. ÉRICK IRAM SILVA ARRIQUIVES PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (CESA)

“En las campañas habrá de todo porque el poder no tiene límites”. OMAR “TATO” BALDERRAMA FUNDADOR DE AMOR Y CONVICCIÓN AC

“Que sean limpias, que no se gaste tanto dinero, que sean más cortas, y el dinero que se va a gastar se dé mejor a las personas que más lo necesitan y que no se aprovechen de puestos políticos para hacer campañas con dinero del pueblo”. DELFINO ROBLES NAVARRO, PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA IAP.

“Que hablen claro y nos digan cómo van a resolver los problemas de nuestra comunidad. Las propuestas deben de incluir muchos de detalles de las estrategias. Por ejemplo: ¿Cómo le van hacer para contratar a más policías? ¿A cuántos van a contratar? ¿Cómo se pueden mejorar las prácticas laborales de los policías?” FÉLIX TONELLA PLATT, PRESIDENTE DEL COMITÉ CIUDADANO POR LA SEGURIDAD HERMOSILLO.

Que estén bien organizadas, con mensajes sensatos, legibles, espero organización, respeto, honestidad, lealtad, pero sobretodo ciudadanos críticos eligiendo a conciencia. RAFAEL EVANS, DIRIGENTE DEL COLECTIVO INDEPENDIENTE PUNTO TRES / CULTURA

Que se priorice la propuesta del candidato sobre la denostación del opositor. Que sea de altura en cuanto a la solución de los problemas sociales más importantes. RODRIGO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ INVESTIGADOR Y ACADÉMICO ITSON.

“Puras promesas que la mayoría no cumplirán los candidatos como siempre...”. MARTÍN BERNARDO SORIA RIVERA, PRESIDENTE E LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE NAVOJOA

CAMPAÑAS EN REDES

¿Cómo visualiza las campañas electorales?

“Los candidatos deben ser solidarios ante la pandemia, por lo que deberán ser mayormente por medio de redes sociales, medios de comunicación y sólo en caso muy necesario reuniones con grupos reducidos...” ARTURO DÍAZ MONGE, PRESIDENTE DE HERMOSILLO ¿CÓMO VAMOS?

“A través de estrategias en medios de comunicación, redes sociales y visita casa por casa”. HIPÓLITO SEDANO RUIZ, PRESIDENTE DEL CLUB ROTARIO DE NOGALES.

“Espero que no sean masivas por las condiciones sanitarias que estamos viviendo actualmente. Si es casa por casa (con las medidas pertinentes) ayudaría a los candidatos a darse cuenta de Primera mano en las condiciones que viven muchos Sonorenses”. JAZNYA ARLEN REYES LARA, PROMOTORA CULTURAL

“Contacto personal casa por casa, y complementando con redes sociales y medios de comunicación”. EDUARDO GREGORIO MÉNDEZ CABRERA, DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL DE HUATABAMPO.

“En redes sociales” DIEGO ARMANDO ÁLVAREZ MUÑOZ INSTITUTO JUVENIL MUNICIPAL DEL DEPORTE DE NOGALES

Redes sociales, por la cuestión de la pandemia no puede haber actos masivos. JESÚS HIRAM RUIZ IDUMA, REPRESENTANTE DE LA FAMILIA UNIFORMADA DEL MAYO EN LA DELEGACIÓN DE ETCHOJOA.