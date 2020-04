Pide Montes Piña que SLRC sea prioridad en aplicación de recursos por Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Al ser San Luis Río Colorado el centro de la pandemia de coronavirus en Sonora, el diputado Jesús Alonso Montes Piña exhortó al Gobierno del Estado para que asigne 104 millones de pesos de los 520 millones autorizados por el Poder Legislativo.



En el punto de acuerdo, también solicita al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella para que, de manera urgente instale la “Comisión Especial Covid SLRC”, la cual deberá estar integrada por el Colegio Médico de SLRC, cámaras empresariales, organismos no gubernamentales, Protección Civil, empresarios, entre otros.



Del mismo modo, pide al secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri para que se busquen las rutas y estrategias médicas y no siga incrementando el número de contagios, así como mejorar las condiciones de salud de hospitales, centros de salud y clínicas públicas del Municipio.



“Yo creo que hay que ser muy responsable, no podría levantarme y hacer escarnio para los ciudadanos de mi municipio de San Luis Río Colorado, más bien yo creo que sí es muy necesario que nosotros contribuyamos desde nuestra trinchera para reforzar en las áreas que nos competen a nosotros como representantes que pudieran ser recursos, para que pudieran contratar a más médicos” puntualizó.



“Somos un punto de cruce con Baja California, con California y con Arizona. Eso nos pone en un alto grado de vulnerabilidad a los sanluisinos, por lo que los distintos órdenes de Gobierno deben poner especial atención para no perder vidas”, concluyó.



Como coordinador del grupo parlamentario de Encuentro Social reiteró su compromiso y respaldo con los sanluisinos y sonorenses por lo que es urgente que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y Hacienda se enfoquen en atender a la población con mayor foco de infección.