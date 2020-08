Pide Clausen precaución a pacientes leves de Covid

Un llamado a no subestimar al Covid-19 realizó el secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen, a las personas que cursan con síntomas leves de la enfermedad, al ser un virus peligroso.

El funcionario estatal primeramente deseó pronta recuperación a los contagiados de coronavirus que se recuperan en casa e invitó a estar alerta a signos que pudieran advertir de complicaciones en su salud.

Si bien en su caso, por una detección oportuna y, tal vez, por una mayor resistencia, el Covid no les esté representando mayor riesgo y molestias, más allá de la pérdida pasajera de gusto y olfato, no se debe tomar a la ligera jamás’’, subrayó.

Se debe cumplir al pie de la letra el tratamiento e instrucciones de recuperación, apuntó, así como no olvidar que, aunque sólo presentan síntomas leves, son capaces de contagiar a otras personas si no llevan a cabo las medidas preventivas.

Clausen Iberri recalcó que las personas que se recuperan en casa deben estar completamente aislados de quienes también habiten el lugar, para evitar contagio intrafamiliar.

“Si alguien más prepara tus alimentos, estos te los deben dejar en la puerta de la habitación en la que te estés recuperando, sin que haya contacto directo con la persona que te los lleve’’, mencionó.

El secretario de Salud Sonora recordó a los pacientes leves que aunque ellos cursen sin mayor riesgo por la enfermedad, no significa que no puedan agravarse si no tienen precaución en su recuperación o que las personas que vivan con ellos, también lo vayan a padecer de la misma forma, por lo cual, llama a seguir las medidas preventivas.