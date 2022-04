Pese a viento y votación, se abarrota playa de Bahía de Kino con cientos de visitantes

BAHÍA DE KINO, Sonora.- La playa de Bahía de Kino fue abarrotada por cientos de visitantes que adelantaron sus vacaciones de Semana Santa para este domingo.

Ni el viento, ni las olas picadas a la orilla, ni la responsabilidad ciudadana de la "Revocación de mandato" hicieron desistir a las personas que disfrutaran de un día frente a las playas acompañadas de sus seres queridos.

Todo está bien menos el aire, el agua está bien, no está helada, ahorita se ve limpia la arena porque he venido otras veces y si la he visto más sucia", expresó Ramón Ramírez, 33 años, quien acudió a Bahía de Kino acompañado de su familia.