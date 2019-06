Pescadores de Yavaros pasan por mal momento

YAVAROS, Huatabampo.- Pescadores del puerto de Yavaros aseguran que ya no sienten "lo duro sino lo tupido", pues esta temporada no les fue como esperaban, además inició la veda de cinco especies



José Guadalupe Valenzuela, quien es pescador desde hace 30 años, aseveró que hace años no pasaban una zafra tan mala.



"Es que la pesca ya se está saturando, habemos muchos, además el mar ya no da lo que daba hace 20 años", abundó, "luego ya empezó la veda del camarón, jaiba, tiburón, manta y caracol".



Iván López, con 20 años como pescador, señaló que algunos están dejando la actividad para meterse como albañiles.



"El mar ya no da lo que daba hace años, ya está bien saturado, el clima no ayuda", añadió, "por temporada yo me voy de albañil o también otros compañeros emigran a otra zona".



Agregó que están sacando lisa, la cual se encuentra escasa, pues están obteniendo 15 kilogramos menos que la temporada anterior.



"Pues somos pescadores chicos, hay quienes sacan más, pero nosotros traemos por decir desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, entre 20 y 30 kilos de lisa, cuando antes sacábamos de 45 a 50 kilogramos", apuntó.