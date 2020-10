"Pesca más basura que camarón"; Pescador ayuda al medio ambiente sacando la basura del mar

HUATABAMPO.- Aunque se dedica a la captura de camarón, cada vez que lanza el chinchorro desde el barco donde trabaja, Tito León pesca más basura que producto, la cual mete en costales y después deposita en algún contenedor.

Vía telefónica, el hombre de mar, originario del municipio de Huatabampo, manifestó que trabaja desde las 18:00 a las 06:00 horas en un barco camaronero, pero cada vez que tira la red de arrastre para pescar el “oro rosado” pesca, pero basura.

“En una jornada de trabajo hacemos tres lances (del chinchorro) y sacamos mucha basura”, abundó, “lo que hacemos es hacerla a un lado y meterla en costales y ya que llegamos al muelle busco un contenedor y la deposito ahí”.

El recoger la basura y depositarla en su lugar lo hace por iniciativa, mencionó, pues se preocupa por el medio ambiente ya que cada noche saca del mar más de cuatro costales grandes de desechos.

Hay gente que también saca basura pero lo más fácil es devolverla, echarla al mar, pero no se trata de eso, debemos cuidar; lamentablemente la gente es muy ‘cochina’”, agregó Tito León, Pescador.

BOTES, BOTELLAS Y PLÁSTICO

Los desperdicios que salen con mayor frecuencia del mar son botellas y botes de cerveza, apuntó, además de bolsas de plástico.

“Mi abuelo y mi papá eran pescadores y me comentan que antes no era tanta la contaminación”, expuso, “del malecón también me ha tocado juntar botellas de vidrio de la gente que viene y toma y deja la basura”.