Perro salva a su amo del ataque de un lince

SAN IGNACIO RÍO MUERTO.- “Tejón” es un perro de 4 años de edad que, arriesgando su vida, enfrentó a un lince americano para defender a su amo en un rancho de San Ignacio Río Muerto. Ramón Granados narró vía telefónica que fue hace dos semanas cuando al supervisar uno de sus gallineros un felino salvaje lo atacó en el rancho “La Mezquitera”, pero su perro “Tejón”, llamado así por tener la cola parecida a la de estos animales, lo defendió. “Empecé a notar que me hacían falta animales y me fui a vigilar mi rancho por unos días para ver qué estaba pasando”, agregó, “uno de esos días me levanté a las 05:00 horas, aún estaba oscuro, hice un rondín y noté alboroto en el gallinero”. Cuál fue su sorpresa, expresó, que al entrar vio a un animal que saltaba muy alto para atrapar gallinas, mismas que en el aire cachaba con el hocico, pero de pronto el felino se abalanzó sobre él. “Yo tomé una vara para defenderme y me cubrí la cara pero el animal me cayó encima”, recordó. Fue ahí que “Tejón”, el noble perro, entró en acción y con fiereza ingresó al gallinero a defender a su amo, añadió el hombre que, hasta ese momento, tenía varias lesiones por los arañazos y mordidas que le propinó el felino salvaje. “Ahí estaban mi perro y el lince de pie trenzados en una lucha voraz”, agregó, “el perro salió lastimado, pero el felino cometió el error de querer escapar por un agujero que fue por donde entró y afuera lo esperaban otros tres perros, entonces los perros de afuera le mordieron la cabeza y mi perro ‘Tejón’ le mordió las patas”. Por fin la manada de canes acabó con el felino que mató a 200 gallinas, enfatizó. | Especial