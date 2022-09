Permanecen menores “limpiavidrios” en las calles de Navojoa

NAVOJOA.-Niños en la calle, unos pidiendo dinero otros limpiando cristales de autos, cruzando el tráfico intentando ganarse unos pesos, es un problema frecuente en Navojoa, reconocieron autoridades de DIF.

Aunque esta dependencia no tiene un censo exacto de los menores de edad que piden dinero o realizan otras actividades en la vía pública, de manera visual han detectado a ocho niños en esta condición, informó Guadalupe Narváez Álvarez.

La subprocuradora de la Defensa del Menor dijo que esta situación los pone en riesgo, pues en su afán de ganar dinero se les atraviesan a los vehículos en movimiento.

Las calles donde usualmente se ponen los niños, apuntó, son Pesqueira, bulevar Cuauhtémoc, Sosa Chávez, y afuera de farmacias o tiendas de conveniencia.

Los niños que realizan actividades en la calle no sólo se exponen a un accidente, también corren el riesgo de engancharse en la drogadicción, advirtió José Inés Buitimea Yocupicio.

Resaltó la impotencia de que no exista un programa para niños de la calle, pues no deberían estar arriesgándose por ganar algunos pesos.

Lamentablemente no lo hay porque la ley no les puede hacer nada, hay un vacío legal donde el niño puede ser infractor, pero no les pueden hacer nada legalmente”, explicó, “son regresados a los padres y de ahí vuelven a las calles”.